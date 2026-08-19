Schemă de escrocherie cu o falsă clarvăzătoare din Rusia: o victimă, înșelată cu peste 3,5 milioane de lei

Un bărbat, cetățean ucrainean, a fost trimis în judecată pentru o schemă de înșelare a unei victime, cu implicarea unei pretinse clarvăzătoare și a unui parapsiholog din Rusia, a anunțat miercuri, 19 august, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).

Potrivit PCCOCS, victima din R. Moldova, ar fi fost ademenită, după ce ar fi fost contactată de un centru de apel al escrocilor, în octombrie 2025.

„Mai exact, operatorul s-a prezentat ca secretară a unei clarvăzătoare care a câștigat o competiție în cadrul unei emisiuni difuzate în Rusia, denumite «Bitva extrasensoc» (original: „Битва экстрасенсов”)”, a precizat PCCOCS.

Potrivit materialelor din dosarul penal, falsa secretară a organizat o convorbire video între victimă, pretinsa clarvăzătoare și parapsiholog din Rusia, pe aplicația mobilă WhatsApp.

„Aceasta i-a spus că are capacități extrasenzoriale și că i-ar putea oferi consultații ezoterice. Totodată, membrii grupului criminal organizat i-au insuflat victimei informații false, precum că asupra familiei ei ar fi fost exercitate practici oculte și că membrii acesteia ar urma să fie afectați de evenimente tragice.”

Astfel, în următoarea zi, escrocii au determinat-o pe femeia de 53 de ani să transfere peste 5000 de lei, prin servicii de transfer rapid.

„Apelurile consultative cu falsa clarvăzătoare din Rusia au continuat, iar peste aproximativ o săptămână bărbatul din Chișinău, cetățean ucrainean, cu vârsta de 38 de ani, inculpat în acest dosar de procurorii specializați, ar primit de la aceasta o altă sumă în numerar, în numele grupului infracțional al cărui membru ar fi, după care prin înșelăciune ar fi primit și alte sume, inclusiv de peste 25 mii de euro.”

În total, în perioada octombrie – noiembrie 2025, escrocii ar fi obținut peste 3,5 milioane de lei, transmise atât prin transferuri rapide, cât și în numerar bărbatului trimis acum în judecată.

„Transferurile ar fi avut loc inclusiv la ore nocturne – în unul din cazuri la jumătate la 3 dimineața, iar la primirea banilor în numerar de către bărbatul învinuit, în unul din cazuri destinația banilor ar fi fost declarată de escroci ca fiind pentru construcția unei biserici în Rusia.”

La solicitarea procurorilor PCCOCS, acesta a fost plasat în arest preventiv, iar asupra bunurilor lui în valoare de 2 milioane de lei a fost aplicat sechestru. În prezent, potrivit Codului penal, bărbatul riscă pedeapsa cu închisoarea pentru un termen între 8 și 15 ani.

Totuși, pentru ceilalți membri ai grupului infracțional, urmărirea penală continuă. La solicitarea procurorilor PCCOCS, acesta a fost plasat în arest preventiv, iar asupra bunurilor lui în valoare de 2.000.000 lei a fost aplicat sechestru