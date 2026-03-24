Cât ar putea dura reparația liniei electrice Isaccea-Vulcănești și cine va efectua lucrările? Precizările prim-ministrului și ministrului Energiei

Linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești este proprietatea R. Moldova și este „la balanța Moldelectrica”. Precizările au fost făcute de către ministrul Energiei, Dorin Jughietu, în cadrul ședinței extraordinare a Parlamentului din 24 martie. Totuși, Ucraina va ajuta la efectuarea reparațiilor necesare.

Parlamentul s-a convocat marți în ședință extraordinară, pentru a examina decizia de instaurare a stării de urgență în sectorul energetic după ce linia electrică aeriană Isaccea-Vulcănești a fost deconectată în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din sudul Ucrainei.

„Aproximativ 40 de km trec prin teritoriul Ucraienei. (Linia electrică, n.r.) a fost deservită de Ucraina în baza unui contract. Din ceea ce știu, și am discutat cu partea ucraineană de cel mai înalt nivel azi, (Ucraina n.r.) își asumă responsabilitatea în repornirea, reconstruirea acestei linii, dar linia și toate dispozitivele care se află acolo ne aparțin, deci ne revine și nouă să investim în această restabilire. Noi am propus părții ucrainene ajutor, dar ni s-a răspuns că au suficiente echipe deplasate, problema e că cotinuă atacurile și era situația incertă, cu explozii, era situația incertă dimineața”, a precizat prim-ministrul Alexandru Munteanu, de la tribuna Parlamentului.

Astfel, potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, când va fi restabilită linia respectivă Moldelectrica va rambursa cheltuielile de construcție. „Defectul este o ruptură de conductor, pilonul a rezistat atacului, dar este un pilon important și este pilonul portant de la Dunăre”, a subliniat el. Acesta a mai spus că după finalizarea lucrărilor de deeminare în zona pilonului, se estimează că lucrările vor lua între 5 și 7 zile, dar „totul depinde și de lipsa atacurilor suplimentare și de finalizarea lucrărilor de dominare”.

Pe 23 martie, LEA Isaccea – Vulcănești a fost deconectată din cauza atacurilor nocturne ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din zona de Sud a Ucrainei.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, calificându-le drept crime de război. Șefa statului a scris că „Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru deconectarea liniei electrice Isaccea–Vulcănești”. Și Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și-a reafirmat sprijinul pentru Ucraina.