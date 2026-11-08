Șeful Inspectoratului de Poliție Fălești s-a stins din viață la 43 de ani, în urma unui accident rutier

Șeful Inspectoratului de Poliție Fălești, Denis Ijițchi, a decedat în urma unui accident rutier produs în noaptea de 8 noiembrie. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a transmis condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor și colegilor acestuia.

„Cu profundă tristețe, Poliția Națională anunță trecerea în neființă a colegului nostru, Denis Ijițchi, șef al Inspectoratului de Poliție Fălești. Acesta s-a stins din viață la 43 de ani, în urma unui tragic accident rutier produs în această noapte, pe traseul R-16. Colegul nostru se afla la volanul mașinii personale, care a derapat de pe traseu. În accident și-a pierdut viața și pasagerul său, în vârstă de 27 de ani”, a scris IGP.

Din anul 2005, Denis Ijițchi a activat în cadrul Poliției, remarcându-se prin profesionalism, responsabilitate și devotament. A fost, totodată, soț și tată a doi copii.