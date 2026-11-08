Șeful Inspectoratului de Poliție Fălești s-a stins din viață la 43 de ani, în urma unui accident rutier
Șeful Inspectoratului de Poliție Fălești, Denis Ijițchi, a decedat în urma unui accident rutier produs în noaptea de 8 noiembrie. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a transmis condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor și colegilor acestuia.
„Cu profundă tristețe, Poliția Națională anunță trecerea în neființă a colegului nostru, Denis Ijițchi, șef al Inspectoratului de Poliție Fălești.
Acesta s-a stins din viață la 43 de ani, în urma unui tragic accident rutier produs în această noapte, pe traseul R-16. Colegul nostru se afla la volanul mașinii personale, care a derapat de pe traseu. În accident și-a pierdut viața și pasagerul său, în vârstă de 27 de ani”, a scris IGP.
Din anul 2005, Denis Ijițchi a activat în cadrul Poliției, remarcându-se prin profesionalism, responsabilitate și devotament. A fost, totodată, soț și tată a doi copii.
„Plecarea sa fulgerătoare reprezintă o pierdere grea pentru întreaga familie a Poliției Naționale. Conducerea și efectivul Poliției transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate, rudelor, prietenilor și colegilor. Suntem alături de ei în aceste momente de grea încercare”, se mai arată în mesajul Poliției Naționale.