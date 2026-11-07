Două persoane au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe o autostradă din Germania

Două persoane au murit vineri, 6 noiembrie, după ce avionul de mici dimensiuni în care se aflau s-a prăbușit pe o autostradă din Germania. Conform unei anchete inițiale, niciun vehicul nu a fost implicat în accidentul aviatic, transmite G4Media.

Incidentul s-a produs pe o autostradă la nord-est de orașul german Magdeburg, a declarat un purtător de cuvânt al poliției.

Aeronava a luat foc după prăbușire, a raportat poliția, conform DPA. La locul accidentului au fost trimise servicii de urgență din mai multe orașe din vecinătate, servicii de ambulanță, echipe de sprijin psihosocial pentru situații de urgență și șeful pompierilor din district.

Fotografiile au arătat pompieri stingând rămășițele unei aeronave roșii și albe la aproximativ un kilometru distanță de zona de service a autostrăzii Krähenberge.

Autostrada A2 este una dintre cele mai importante rute de transport est-vest ale Germaniei. Aceasta merge de la zona metropolitană Berlin până la statul vestic Renania de Nord-Westfalia, potrivit sursei citate.