Șase cămine studențești vor fi reabilitate energetic

Șase cămine studențești, cu suprafață locativă totală de circa 18 000 de m2, vor fi reabilitate energetic în cadrul Proiectului INSPIREE. Dintre acestea, trei cămine sunt ale Universității de Stat din Moldova (USM), iar altele trei – ale Universității Tehnice a Moldovei (UTM), potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

Principalele lucrări din cadrul proiectului vor include izolarea termică a pereților și acoperișurilor, schimbarea tâmplăriei, cum ar fi ferestre și uși, instalarea de sisteme moderne de încălzire, ventilație și climatizare, modernizarea sistemului de iluminat și integrarea surselor de energie regenerabilă, și anume a panourilor fotovoltaice.

Ceremonia de semnare a Acordului de colaborare cu privire la implementarea proiectului a avut loc la 26 noiembrie, cu participarea beneficiarilor și partenerilor de dezvoltare.

Prezent la eveniment, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat că investițiile în eficiența energetică sunt o prioritate pentru sectorul energetic, atât din perspectiva îmbunătățirii condițiilor pentru beneficiari, cât și pentru reducerea consumului de energie și a presiunii asupra costurilor energetice, având în vedere că majoritatea clădirilor publice înregistrează pierderi de până la 50% la energia utilizată.

De cealaltă parte, Adriana Cazacu, secretara de stat în cadrul Ministerului Educației și Cercetării, a declarat că proiectele de renovare energetică sunt esențiale pentru a asigura condiții moderne de studiu și muncă, care să corespundă așteptărilor studenților, elevilor și cadrelor didactice”. Aceste investiții vor transforma spațiile educaționale în medii mai confortabile, eficiente și sigure”, a subliniat aceasta.

Rectorul UTM, Viorel Bostan, a accentuat importanța Proiectului pentru infrastructura academică a universității, iar rectorul USM, Igor Șarov, a subliniat faptul că clădirile căminelor respective nu au beneficiat de investiții în renovări de zeci de ani, unele dintre ele fiind construite acum 55 sau chiar 75 de ani.

Proiectul INSPIREE este implementat de Guvernul Republicii Moldova, prin Ministerul Energiei și UCIPE, și este finanțat de către AFD (credit de 30 de milioane de euro) și Guvernul Germaniei (grant de 38,7 de milioane de euro) prin KfW.