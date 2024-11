Lista celor 46 de instituții de învățământ, care vor fi reabilitate termic datorită unui pachet de finanțare în valoare de 54,5 milioane de dolari

Au fost selectate cele 46 de instituții de învățământ care urmează a fi reabilitate termic în cadrul Proiectului „Tranziție durabilă prin eficiență energetică în Moldova (STEEM)”. Dintre acestea, 16 dintre se regăsesc în municipiul Chișinău, iar celelalte 30 sunt amplasate în mai multe raioane de pe întreg teritoriul țării, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei.

Conform proiectului, principalele măsuri de eficiență energetică se referă la izolarea termică a clădirilor, înlocuirea ferestrelor și ușilor, renovarea sistemelor de iluminare și încălzire, precum și instalarea pompelor de căldură, colectoarelor solare termice și panouri fotovoltaice.

„Se estimează că lucrările de renovare și modernizare vor conduce la o reducere de aproximativ 50% a consumului de energie în clădirile vizate”, precizează Ministerul Energiei.

Lista instituțiilor beneficiare:

r. Briceni: Liceul Teoretic „Grigore Vieru”;

r. Ocnița: Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”;

r. Edineț: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”;

r. Dondușeni: Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”;

r. Drochia: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”;

r. Drochia: Liceul Teoretic „B.P. Hașdeu”;

r. Râșcani:Liceul Teoretic „Liviu Damian”;

r. Râșcani: Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir;

r. Florești: Liceul Teoretic „M. Costin”;

r. Fălești: Gimnaziul Făleștii Noi;

r. Fălești: Liceul Teoretic „Ion Creangă”;

r. Glodeni: Liceul „Vasile Coroban”;

mun. Bălți: Liceul Teoretic „B.P. Hașdeu”;

mun. Bălți: Liceul Teoretic N. Gogol;

r. Telenești: IP Gimnaziul „Mihai Eminescu”;

r. Orhei: Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”;

r. Orhei, s. Peresecina: Liceul Teoretic Alexandru Donici;

r. Orhei: Liceul Teoretic Alecu Russo;

r. Călărași: Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”;

r. Soroca: Liceul Teoretic „Constantin Stere”;

r. Sângerei: Liceul Teoretic „Ion Creangă”;

r. Dubăsari: Liceul Teoretic „Ion Creangă”;

r. Criuleni: Liceul Teoretic „Boris Dînga”;

r. Hîncești: Liceul Teoretic „Mihai Sadoveanu”;

r. Ialoveni: Liceul Teoretic „Ion Pelivan”;

r. Căușeni: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, filiala 1;

r. Leova: Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”;

r. Basarabeasca: Liceul Teoretic „Constantin Stere”;

UTA Găgăuzia: Liceul „Mihail Ciachir”;

r. Taraclia: Liceul Teoretic „Ivan Vazov”;

mun. Chișinău: Liceul „Nicolae Iorga”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Mircea Eliade”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic Lucian Blaga;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Dante Alighieri”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Traian”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”;

mun. Chișinău: Liceul „Mihail Sadoveanu”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic Academician Constantin Sibirschi;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Constantin Negruzzi”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Miguel de Cervantes Saavedra”;

mun. Chișinău, Durlești: Liceul „Teoretic Hyperion”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Mihai Viteazu”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Natalia Gheorghiu”;

mun. Chișinău: Liceul Teoretic „Mihai Grecu”.

Pentru renovarea energetică a școlilor, vor fi utilizate 35 milioane de dolari, împrumutate de R. Moldova în cadrul proiectului „Tranziția durabilă către eficiența energetică în Moldova”.

Proiectul, care va fi implementat în perioada 2024 – 2029, are un buget total de 54.5 milioane de dolari americani, dintre care 50 milioane urmează a fi oferite de BIRD sub formă de împrumut, iar 4.5 milioane de dolari SUA sub formă de grant pentru asistență tehnică și suport pentru implementarea proiectului, care urmează a fi oferite de către Fondul Fiduciar Multidonator (MDTF) „Moldova – Dezvoltare, Reziliență și Oportunități pentru Bunăstare (M-GROW), gestionat de Grupul Băncii Mondiale. Printre partenerii fondatori ai M-GROW se numără Irlanda, Norvegia și Regatul Unit, care au contribuit împreună la MDTF.

Proiectul va fi implementat în perioada 2024 – 2029 și va fi gestionat de UCIPE – Unitatea de Implementare a Proiectelor în Energetică, cu suportul tehnic al Centrul Național pentru Energie Durabilă , Termoelectrica S.A., Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova , autorităților publice locale și tuturor instituțiilor beneficiare.