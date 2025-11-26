LIVE TEXT Ședința Guvernului: Aprobarea Programului național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 și avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea bugetului pentru anul 2025, pe agendă

Astăzi, 26 noiembrie, are loc ședința Guvernului. Pe agenda Executivului sunt 22 de subiecte, inclusiv avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025. La fel, miniștrii urmează să aprobe Programului național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030.

UPDATE 10:42 Cabinetul de miniștri a aprobat avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2025.

UPDATE 10:39 La ședința Guvernului a fost aprobat proiectul de hotărâre prin care Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 1 din Chișinău se va reorganiza prin absorbția Școlii Sportive Specializate de Fotbal nr. 2 din Chișinău, cu transmiterea patrimoniului și transferul celor peste 220 de copii.

UPDATE 10:37 S-a votat proiectul de lege pentru completarea Codului contravențional al Republicii Moldova. A fost introdus Articolul 252, prim – Activități comerciale cu dispozitive ilicite.

(1) Fabricarea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea sau deținerea în scopuri comerciale a dispozitivelor ilicite, în sensul Legii comunicațiilor electronice nr. 72/2025, se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 120 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.

(2) Instalarea, întreținerea sau înlocuirea în scopuri comerciale a unui dispozitiv ilicit, în sensul Legii comunicațiilor electronice nr. 72/2025, se sancţionează cu amendă de la 24 la 30 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 240 de unităţi convenţionale,

aplicată persoanei juridice.

(3) Recurgerea la comunicații comerciale pentru promovarea dispozitivelor ilicite, în sensul Legii comunicațiilor electronice nr. 72/2025, se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 36 la 120 de unităţi convenţionale, aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale, aplicată

persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 6 luni la un an.”

UPDATE 10:34 A fost aprobată semnarea Acordului de grant dintre Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția Executivă pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri în vederea implementării proiectului „REC4SMEs – Sprijinirea IMM-urilor prin Comunități de Energie Regenerabilă pentru un viitor durabil”. ODA va gestiona un buget de 246 mii de euro.

UPDATE 10:32 Excecutiv a decis Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul României privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu.

UPDATE 10:31 La fel, miniștrii au votat pentru aprobarea proiectului cu privire aderarea R. Moldova la cel de-al doilea Protocol din 26 martie 1999 la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat.

UPDATE 10:30 A fost aprobat proiectul de lege pentru aderarea R. Moldova la Convenția internațională privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime, adoptată la Londra la 23 martie 2001.

UPDATE 10:28 Miniștrii au votat pentru modificarea anexei nr. 3 la Regulamentul cu privire la evoluția în carieră a funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, conform notei de fundamentare, scopul proiectului constă în recunoașterea nediferențiată a contribuției profesionale a subdiviziunilor subordonate Inspectoratului General al Poliției. În acest sens, se urmărește instituirea unei abordări unice instituționale cu privire la aprecierea aportului profesionist al subdiviziunilor specializate în domeniile prevenirii/combaterii criminalității, precum și menținerii/asigurării ordinii și securității publice, conform proiectului.

UPDATE 10:27 A fost aprobat Regulamentul de studiere, exploatare și protecție a apelor subterane.

UPDATE 10:25 Au fost modificate trei hotărâri ale Guvernului în domeniul securității și sănătății în muncă. Elaborarea acestui proiect derivă din Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pe anii 2025-2029, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 306/2025 (Clusterul 3. Competitivitate și creștere incluzivă. Capitolul 19. Politica socială și a muncii, pct.15, 16 și 22).

UPDATE 10:23 La ședință a fost votat proiectul pentru semnarea Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă în domeniul securității sociale.

UPDATE 10:20 Guvernul a aprobat Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030. Conform notei informative, „se consideră necesar punerea în aplicare a unui nou Program pe domeniul ordinii și securității publice, pentru perioada 2026-2030, care să consolideze direcțiile de dezvoltare, prioritățile, indicatorii de performanță și mecanismele de monitorizare pentru ansamblul serviciilor de ordine și securitate publică. Lacunele cadrului normativ actual se referă, în special, la următoarele aspecte care trebuie abordate în mod prioritar”:

Necesitatea clarificării delimitării atribuțiilor între structurile de Poliție și cele ale Carabinierilor, în special în contextul apariției unor noi forme de tulburare a ordinii publice și al evenimentelor publice de mare amploare. O definire mai precisă a rolurilor fiecărei structuri va elimina suprapunerile de competențe și va îmbunătăți cooperarea în situații de criză. Planificare strategică coerentă și cuprinzătoare, pe termen mediu, pentru întreaga arhitectură de intervenție în domeniul ordinii publice, având în vedere că actualul Program de ordine și securitate publică își încheie ciclul de implementare la finele anului 2025. Necesitatea instituirii unui sistem clar de prioritizare a investițiilor în infrastructură, echipamente și formarea profesională a personalului, astfel încât resursele limitate să fie direcționate eficient către domeniile cu impact operațional maxim.

UPDATE 10:18 A fost aprobat documentul unic de program, care prevede planificarea elaborării pe termen mediu pentru implementarea Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2022-2028 și reprezintă „documentul-sinteză al programelor operaționale regionale, incluzând lista proiectelor prioritare de dezvoltare regională și locală, selectate în baza concursurilor organizate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale”, se arată în nota informativă a proiectului.

Documentul unic de program în vigoare, vizează perioada 2025-2027 și listează 249 de proiecte de dezvoltare regională, 1477 de proiecte de dezvoltare locală și 29 de proiecte depuse de autoritățile administrației publice locale pentru lucrări de reparații capitale/reabilitare a clădirilor de menire social-culturală, exclusiv în condițiile necesității de intervenție urgentă.

UPDATE 10:16 Executivul a aprobat hotărârea pentru ratificarea Acordului dintre R. Moldova și Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene „Europa Creativă”, destinat sectoarelor culturale și creative, semnat la Chișinău la 2 septembrie 2025.

UPDATE 10:14 De pe ordine de zi a fost retras proiectul de hotărâre cu privire la implementarea Codului funciar, pentru a fi examinat săptămâna viitoare.

UPDATE 10:12 Cabinetul de miniștri a aprobat prelungirea mandatului lui Ion Dodon, în funcția de director general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină.

UPDATE 10:11 Miniștrii au aprobat cererea de demisie depusă de Viorel Garaz, secretar de stat în domeniul proprietății publice și investițiilor, din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.

UPDATE 10:09 La fel, Ivan Bocancea, directorul adjunct al Agenției Naționale Transport Auto și-a dat demisia din funcție.

UPDATE 10:07 Ion Bulmaga a fost eliberat din funcția de șef al Inspectoratului pentru protecția mediului, în baza cererii de demisie.