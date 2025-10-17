Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator” și câte un premiu în valoare de 10 mii de lei

Șase cadre didactice din sudul țării au primit titlul de „Profesor Inovator”, și câte un premiu de 10 mii de lei, pentru excelență și inovație în educație, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC). Profesorii premiați au fost selectați în bază de concurs, unde au demonstrat excelență în utilizarea tehnologiilor moderne și aplicarea metodelor inovatoare de predare.

Premiile „Profesor Inovator” au fost acordate pe patru categorii, fiecare reflectând contribuțiile remarcabile ale cadrelor didactice în modernizarea educației și pregătirea elevilor pentru provocările viitorului.

Sursa: mec.gov.md

La categoria „Lider în Formarea Viitorilor Specialiști”, au fost premiați:

Tatiana Ștefăniță, de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Iargara, Leova;

Alexei Banu, de la Liceul Teoretic „Academician Ion Bostan” din Cahul;

La Categoria „Excelență în Metode Inovatoare de Predare” a fost acordată:

Mariei Popa, de la Liceul Teoretic „Lucian Blaga” din Iargara;

Annei Eremia, de la Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul;

La categoria „Excelență în Digitalizarea Școlii”, premiul a fost acordat:

Elenei Donea, de la Gimnaziul „Mihai Eminescu” din Baimaclia, Cantemir;

La Categoria „Ambasador INOTEK” a fost desemnat câștigător:

Gheorghe Pădure, de la Colegiul „Iulia Hașdeu” din Cahul.

Prezent la eveniment, Sergiu Coceaș, consultant principal la Ministerul Educației și Cercetării, a menționat:

„Fiecare cadru didactic care adoptă metode inovatoare, integrează tehnologia în lecții și stimulează creativitatea elevilor contribuind direct la crearea unui învățământ relevant și adaptat cerințelor actuale. Acest eveniment demonstrează că parteneriatele între școli, Minister și organizații precum Tekwill și Inotek generează un impact durabil, sprijinind profesorii să devină adevărați mentori și modele pentru elevi”.

Gala „Profesor Inovator” a fost organizată de proiectul „Tekwill în Fiecare Școală”, cu sprijinul INOTEK – EU Innovation Centre Cahul și finanțarea Guvernului Suediei, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Universitatea de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul.