LIVE TEXT Trupele ruse au lansat un atac cu bombe asupra unei ferme de animale din regiunea Harkiv: 30 de vaci au fost ucise. Război în Ucraina, ziua 1689

UPDATE 13:05 Forțele ruse au lansat un atac cu bombe aeriene ghidate asupra unei ferme de animale din regiunea Harkiv. Peste 30 de vaci au fost ucise, anunță Oleksandr Husarov, șeful comunității Pechenihy.

„În urma atacului inamic, clădirile complexului zootehnic au fost distruse. Acești inumani au ucis peste 30 de vaci — animale fără apărare, care au căzut victime terorii rusești.

Nu este vorba doar despre clădiri distruse și bunuri pierdute. Este munca oamenilor distrusă, sunt ani de eforturi și o nouă lovitură dată celor care, în pofida tuturor dificultăților, continuă să muncească pe pământul natal”, a spus acesta pe Telegram.

UPDATE 9:00 Armata rusă a atacat spații de depozitare din raionul Bucea.

În urma atacului, trei persoane au fost rănite. Una dintre ele a fost transportată la spital, iar celelalte două au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Salvatorii caută încă o femeie. Preliminar, aceasta s-ar putea afla sub dărâmături, iar legătura cu ea a fost pierdută.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au intervenit la fața locului. Aceștia au oferit sprijin psihologic rudelor persoanelor rănite și angajaților întreprinderii.

Incendiul izbucnit în urma atacului a fost localizat. Lucrările pentru lichidarea consecințelor bombardamentului rusesc continuă.

UPDATE 8:30 În satul Ivano-Frankivsk, o persoană a murit, preliminar, în urma unui atac.

A luat foc o clădire, precum și iarba uscată și arbuștii de pe un teren deschis.

Salvatorii au lichidat prompt incendiile.

UPDATE 8:15 În noaptea de 8 spre 9 octombrie, începând cu ora 18:00, forțele ruse au atacat Ucraina cu 136 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera și drone-momeală de tip „Parodia”, lansate din direcțiile Oriol și Primorsko-Ahtarsk, din Federația Rusă, din teritoriile ocupate temporar ale regiunii Donețk și din localitatea Hvardiiske, situată în Crimeea ocupată, au raportat Forțele Aeriene de Apărare.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât 114 drone rusești de tip Shahed, Gerbera și de alte tipuri.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian rusești în opt locații, precum și căderi ale dronelor doborâte sau ale fragmentelor acestora în alte șapte locații.