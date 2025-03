Șapte întrebări și răspunsuri despre copiii Soarelui: „Ei pot duce o viață împlinită, atât timp cât li se oferă șansa de a crește într-un mediu în care sunt acceptați și susținuți”

Ludmila Adamciuc este mama Beatriciei. Beatricia are șapte ani și este Copilul Soarelui. Într-un interviu pentru ZdG, Ludmila împărtășește mai multe detalii despre viața unui cuplu care a dat naștere unui copil cu sindrom Down și despre procesul de creștere și dezvoltare. Ea vorbește despre programele de sprijin pentru părinții și copiii cu sindrom Down, existente în țară, dar și despre cum a transformat provocările personale în misiunea de a educa și sensibiliza comunitatea.

– Ce trebuie să știe un cuplu care a dat sau va da naștere unui copil cu sindrom Down?

– În primul rând, trebuie să știe că nu sunt singuri. Sindromul Down nu definește valoarea sau potențialul unui copil, iar dragostea, răbdarea și sprijinul potrivit pot face o diferență enormă. Copiii cu sindrom Down învață, se dezvoltă și pot duce o viață împlinită, atât timp cât li se oferă șansa de a crește într-un mediu în care sunt acceptați și susținuți. Este un drum diferit, dar nu mai puțin frumos – este un drum al descoperirii, al iubirii necondiționate și al micilor victorii care aduc bucurii imense.

Ludmila și Ghenadie, părinții Beatriciei

– De ce terapii e nevoie pentru ca un copil cu sindrom Down să progreseze?

– Copiii cu sindrom Down au nevoie de o abordare integrată, adaptată nevoilor lor specifice. Terapia ocupațională îi ajută să își dezvolte autonomia, terapia logopedică sprijină comunicarea, iar kinetoterapia contribuie la tonusul muscular și coordonare. De asemenea, intervenția timpurie și incluziunea educațională sunt esențiale – fiecare copil are potențial, dar depinde de noi să le oferim instrumentele necesare pentru a-l valorifica.

– Ești foarte implicată în creșterea și activitățile Beatriciei, cât efort și resurse sunt necesare pentru aceasta?

-Este un angajament continuu, care necesită atât resurse emoționale, cât și materiale. Dar cel mai important „ingredient” este iubirea. Când îți privești copilul și vezi progresul, fie el cât de mic, înțelegi că fiecare oră de terapie, fiecare efort și fiecare noapte nedormită au meritat. A crește un copil cu nevoi speciale înseamnă să înveți să te bucuri de pașii mărunți și să găsești putere în fiecare reușită.

Betty și mama ei, Ludmila

– La nivel de stat, există variante de sprijin pentru părinții și copiii cu sindrom Down?

-În R. Moldova, există anumite forme de sprijin, cum ar fi indemnizațiile sociale și unele servicii de reabilitare, însă acestea sunt adesea insuficiente sau greu accesibile pentru multe familii. Părinții se confruntă cu provocări legate de lipsa specialiștilor, costurile ridicate ale terapiilor și dificultățile în incluziunea școlară și socială a copiilor. În plus, serviciile de sprijin variază considerabil, în funcție de regiune, iar părinții trebuie să lupte constant pentru drepturile copiilor lor. De aceea, este important ca vocea părinților, a organizațiilor și a comunității să fie auzită, pentru a genera schimbări reale și pentru a construi un sistem care să răspundă cu adevărat nevoilor copiilor cu sindrom Down.

-Ce ți-ai dori să existe în R. Moldova pentru copiii cu sindrom Down?

– Aș vrea să existe un sistem mai mare de sprijin: centre de intervenție timpurie în fiecare raion, școli cu adevărat incluzive, servicii adaptate pentru tineri și adulți și o mentalitate deschisă la nivel de societate. Dar, cel mai mult, mi-aș dori ca fiecare copil cu sindrom Down să fie privit cu aceeași speranță și încredere ca oricare alt copil – pentru că fiecare copil merită o șansă la o viață demnă și împlinită.

Beatricia, 7 ani

– Ce plănuiești să faci cu cei 30 de mii de euro donați de către Maia Sandu asociației „Prietena Mea”?

– O parte din bani am folosit-o anul trecut, pentru tabăra de abilitare destinată copiilor cu sindrom Down și părinților acestora. Programul de șapte zile a întrunit 20 de părinți și 20 de copii (cu vârsta între 6 și 16 ani), precum și cinci specialiști și 10 voluntari. Tabăra a presupus ateliere și activități gândite pentru a promova conștientizarea, învățarea, sprijinul emoțional, reîncărcarea și construirea unei comunități de sprijin. Ne-am concentrat pe consolidarea relației părinte-copil, oferindu-le ambelor părți un cadru de autodescoperire și creștere.

– În 2021 ai înființat asociația obștească „Prietena Mea”, cu ce se ocupă aceasta?

– Misiunea asociației obștești „Prietena Mea” este de a transforma percepția asupra dizabilităților prin informare, sensibilizare și abilitare, atât a părinților copiilor cu nevoi speciale, cât și a societății. Ne concentrăm pe ateliere pentru dezvoltare creativă și educație, terapii pentru dezvoltare emoțională și fizică, precum și activități educative și de viață independentă.

Anual, la data 21 martie este marcată Ziua Mondială a Sindromului Down – un eveniment care promovează conștientizarea și incluziunea persoanelor născute cu această condiție genetică.