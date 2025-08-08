Salvatorii anunță că numărul cazurilor de înec au scăzut cu 50% comparativ cu anul 2024

Salvatorii anunță că numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50% față de anul trecut. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală.

Pe 8 august, cu scopul de a informa cetățenii care aleg să-și petreacă timpul liber pe malurile râurilor și iazurilor, specialiștii IGSU din Chișinău au organizat aplicații demonstrative privind comportamentul corect pe apă. Activitatea s-a desfășurat la Stația de salvare pe apă nr. 2, amplasată în parcul „La Izvor” din municipiul Chișinău.

Salvatorii au explicat importanța respectării regulilor de siguranță, iar paramedicii SMURD au prezentat metode de acordare a primului ajutor în caz de înec.

„În cadrul aplicațiilor demonstrative, a fost simulat un caz de risc: un catamaran s-a răsturnat în apă, iar doi adolescenți au fost în pericol de înec. Scenariul a fost folosit pentru a demonstra intervenția rapidă a salvatorilor și aplicarea corectă a manevrelor de salvare. Prin acest exercițiu, participanții au putut observa direct cât de repede se poate produce un accident și cât de importantă este intervenția promptă și pregătirea corespunzătoare”, potrivit informațiilor oferite de salvatori.

De la începutul acestor acțiuni de prevenire, de pe 1 iunie până pe 7 august, la nivel național au fost instruite 26 de mii de persoane, dintre care peste 12 mii sunt copii.

În ajunul zilelor de weekend, salvatorii vin cu recomandări:

„Atenție! Accidentele în apă se pot produce în doar câteva secunde. Respectarea regulilor simple de siguranță poate salva vieți. În situații de urgență, apelați imediat Serviciul 112”, atenționează IGSU.

Pentru adulți:

Supravegheați permanent copiii aflați în apă sau în apropierea acesteia, indiferent de adâncime.

Nu consumați alcool înainte sau în timpul activităților de înot sau scăldat.

Evitați scăldatul în zone neamenajate sau nesupravegheate (râuri, lacuri necunoscute).

Informați-vă despre adâncimea apei și posibilele pericole ascunse (maluri abrupte, pietre etc.).

Nu lăsați jucării gonflabile nesupravegheate în apă – acestea pot atrage copiii și crea pericole.

Nu intrați în apă imediat după expunere prelungită la soare, pentru a evita șocul termic.

Pentru părinți și copii: