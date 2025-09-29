Rusia se retrage din Convenția europeană pentru prevenirea torturii. Apărătorii drepturilor omului bat alarma

Dictatorul rus Vladimir Putin a semnat luni, 29 septembrie, o lege care prevede retragerea Federației Ruse din Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a tratamentelor inumane, scrie Meduza, publicație independentă din Rusia.

Duma de Stat a Rusiei a aprobat legea respectivă pe 17 septembrie. De asemenea, au fost denunțate și protocoalele adiționale la Convenție, semnate de Rusia în februarie 1996 la Strasbourg și ratificate în martie 1998.

Kremlinul susține că decizia de a ieși din convenție are legătură cu faptul că „Consiliul Europei blochează alegerea unui nou membru din partea Federației Ruse în Comitetul European pentru Prevenirea Torturii”, iar din decembrie 2023, Moscova nu mai are posibilitatea de a participa cu drepturi depline la activitatea acestui mecanism de monitorizare, notează sursa citată.

Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii a fost adoptată de Consiliul Europei în 1987. Autoritățile ruse au ratificat-o în 1996, când țara a devenit membră a Consiliului. Propunerea de a ieși din convenție a fost elaborată de guvernul rus la sfârșitul lunii august.

Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii interzice nu doar tortura, ci și instituie un mecanism de prevenire a acesteia. În anii în care Rusia a fost parte a convenției, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii a vizitat țara de 30 de ori (ultima vizită a avut loc în 2021) și a redactat 27 de rapoarte în urma acestor vizite. „Comitetul Împotriva Torturii” notează că doar patru dintre aceste rapoarte au fost publicate, deoarece pentru publicare este necesar acordul țării vizitate.

Apărătorii drepturilor omului avertizează că, după ieșirea din Convenție, Rusia „nu va mai fi obligată să permită accesul inspectorilor internaționali în locurile de detenție”, ceea ce va duce la deteriorarea condițiilor din închisori și la o „pierdere a reperelor în dezvoltarea sistemului penitenciar în conformitate cu normele internaționale”.