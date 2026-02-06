Un general rus a fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova. Vladimir Alekseev a fost spitalizat

Locotenentul general rus, Vladimir Alekseev, a fost ținta unei tentative de asasinat la Moscova, a raportat Comitetul de Investigații al Federației Ruse.

Potrivit presei afiliate Kremlinului, un atacator necunoscut a tras mai multe focuri de armă în direcția generalului într-o clădire rezidențială de pe autostrada Volokolamskoye, după care a fugit.

Tentativa de asasinat asupra locotenentului general Alekseev din cadrul Ministerului Apărării rus a avut loc în nord-vestul Moscovei. Acesta a fost spitalizat, a raportat Comitetul de Investigații Rus.

Alekseev este prim-adjunct al șefului Direcției Principale de Informații a Statului Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse (fostul GRU).