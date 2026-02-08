Proteste în Italia pe fondul Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano. Poliția a tras cu tunuri de apă asupra protestatarilor care aruncau bombe fumigene

Un grup de aproximativ 100 de protestatari a aruncat cu petarde, bombe fumigene și sticle asupra poliției după ce s-a desprins de corpul principal al unui protest organizat în orașul gazdă al Jocurilor Olimpice de la Milano, sâmbătă, 7 februarie. Poliția, în echipament antirevoltă și cu scuturi, a răspuns cu tunuri de apă pentru a încerca să disperseze grupul, în care protestatarii purtau glugi și eșarfe pentru a-și acoperi fețele. Ordinea a fost restabilită după câteva minute, potrivit Reuters.

Șase persoane au fost reținute în timpul încăierărilor, au declarat surse din poliție.

Aproximativ 10 mii de persoane au ieșit pe străzile orașului Milano într-un protest față de costurile locuințelor și preocupările legate de mediu, în prima zi completă a Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano Cortina.

Marșul, organizat de sindicate locale, grupuri pentru drepturile locuințelor și activiști comunitari ai centrelor sociale, urmărește să evidențieze ceea ce activiștii numesc un model de oraș din ce în ce mai nesustenabil, marcat de creșterea chiriilor și adâncirea inegalității.

Securitatea în capitala financiară a Italiei a fost înăsprită pentru Jocuri. Demonstrația a fost văzută ca un punct de tensiune după ce un miting de weekendul trecut al extremei stângi din orașul Torino a devenit violent, cu peste 100 de polițiști răniți și aproape 30 de protestatari arestați, potrivit unui bilanț al Ministerului de Interne.

Jocurile Olimpice încheie un deceniu în care Milano a cunoscut un boom imobiliar după Expoziția Universală din 2015, localnicii fiind presați de creșterea costurilor vieții, deoarece o schemă fiscală italiană pentru noii rezidenți bogați, alături de Brexit, atrage profesioniști în capitala financiară.

Unele grupuri susțin, de asemenea, că Jocurile Olimpice sunt o risipă de bani și resurse publice, indicând proiectele de infrastructură despre care spun că au deteriorat mediul în comunitățile montane.

Comitetul Internațional Olimpic afirmă că Jocurile folosesc în mare măsură facilitățile existente, ceea ce le face mai sustenabile.

În fruntea procesiunii, aproximativ 50 de persoane au purtat brazi stilizați din carton, reprezentând specia de brad despre care spuneau că a fost tăiată pentru a construi o nouă pistă de bob în Cortina d’Ampezzo.