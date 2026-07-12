Romi din întreaga lume sunt așteptați la Soroca

După decesul, la 4 iulie, a baronului romilor, Artur Cerari, la Soroca au loc ample pregătiri pentru ceremonia funerară, la care sunt așteptați romi din întreaga lume.

Potrivit Moldova Online, romii din Soroca sunt în plină pregătire pentru ceremonia de înmormântare a celui care le-a fost lider. „În ograda baronului s-au adunat oameni care au venit să-i aducă un ultim omagiu. Sunt așteptați romi din întreaga lume, pentru a-l conduce pe ultimul drum săptămâna viitoare”, scrie sursa citată.

„Noi suntem creștini ortodocși, tradiția spune că toți oamenii, prietenii și doritorii care vor să-și ia rămas bun trebuie să fie în casa baronului. La astfel de momente nu există refuz, dimpotrivă, este un lucru binevenit”, citează Moldova Online, precizând că la locunța baronului se adună cei care le-au respectat pe Artur Cerari, pentru a-i aduce un ultim omagiu, iar la cimitir se sapă cavoul unde va odihni liderul. „Baronul merită lucruri frumoase. A fost un om de forță, pacific, care ne-a învățat să păstrăm țara și poporul”, spun membrii familiei.

Potrivit tradiției roilor, priveghiul va dura zece zile, pentru ca rudele din afară, din Rusia, Europa, Ucraina și alte țări, să poată ajunge să-și ia răas bun de la baron.

Ziua înmormântării va fi marcată de slujbe religioase. Preoții vor oficia liturghia la casa baronului, apoi cortegiul va merge spre biserica din dealul Sorocii, unde va avea loc rânduiala creștină de înmormântare. „Nu va fi nimic în plus față de tradiția creștină. Trebuie să păstrăm cultura noastră, ca să vadă și nepoții cum arată adevărații creștini.”

După înmormântare, urmează alegerea unui nou lider al comunității. „Este prematur să vorbim acum. După 40 de zile vom decide procedura. Poporul trebuie să aleagă un om cu demnitate, din familie demnă, care să ducă mai departe greul rol de baron și să păstreze națiunea sa”, sucțin membrii comunității romilor de la Soroca.

Baronul romilor Artur Cerari va fi înmormântat în 18 iulie, la Soroca, cu respectarea tradițiilor comunității romilor.