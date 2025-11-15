România ar putea duce R. Moldova la barajul pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2026, dacă câștigă meciul cu Bosnia și Herțegovina

România va juca sâmbătă, 15 noiembrie (ora 21:45), contra Bosniei-Herțegovina, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica. Dacă nu este învinsă în Bosnia, România ar putea duce R. Moldova la barajul pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2026.

Calificarea Echipei Naționale de Fotbal a R. Moldova la barajul pentru Campionatul Mondial 2026 depinde de naționala României în meciul cu Bosnia și Herțegovina.

Mai exact, R. Moldova are nevoie ca România să termine pe locul 2 în Grupa H și să elibereze astfel un loc pentru o câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor, pe care l-ar ocupa moldovenii, scrie DigiSport.