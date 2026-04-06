„Rezultatele pretestării republicane evidențiază necesitatea unor măsuri de recuperare și sprijin”. Care sunt rezultatele pretestării la matematică și limba română în școlile cu predare în limbile minorităților naționale

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a informat că au fost publicate rezultatele pretestării republicane la matematică și la limba și literatura română pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale.

La matematică, rata de promovare este de 57,7%, ceea ce înseamnă că 17513 elevi au obținut cel puțin nota „5”, în timp ce 12825 de elevi nu au promovat pretestarea. Totodată, ponderea mare a notelor de „3” și „4” arată că un număr important de elevi se află aproape de pragul de promovare, iar intervențiile pedagogice pot contribui semnificativ la îmbunătățirea rezultatelor finale, scrie ministerul.

Ponderea mare a notelor mai mici de „5” indică faptul că fiecare al treilea elev se află sub pragul de promovare

În cazul pretestării la limba și literatura română pentru elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale, rata de promovare este de 64,5%, 3798 de elevi au obținut cel puțin nota „5”, iar 2086 de elevi nu au promovat. MEC notează că ponderea mare a notelor mai mici de „5” indică faptul că fiecare al treilea elev se află sub pragul de promovare sau foarte aproape de acesta, ceea ce evidențiază necesitatea unor intervenții pedagogice suplimentare înainte de examen.

Totodată, conform MEC, rapoartele conțin analiza gradului de realizare a curriculumului, precum și analiza textelor propuse spre rezolvare din perspectiva parametrilor psihometrici, oferind informații importante despre nivelul de dificultate al itemilor, gradul de discriminare și funcționalitatea testelor aplicate.

„Rezultatele pretestării republicane evidențiază necesitatea unor măsuri de recuperare și sprijin înainte de sesiunea de examene”, scrie ministerul.

Programul Național Remedial la Matematică și Limba română, pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale include aproximativ 6000 de elevi la disciplina matematică și circa 3000 de elevi de clasa a IX-a la limba română. Aceștia au fost selectați în baza rezultatelor pretestărilor republicane și a riscului de eșec școlar, scrie MEC.

Conform comunicatului, fiecare elev beneficiază de 60 de ore de instruire suplimentară, cu 20 de ore mai mult față de ediția precedentă. Activitățile sunt organizate preponderent în format fizic, în grupuri mici de 10-12 elevi.