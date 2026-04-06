R. Moldova a primit un rating al încrederii mai mare de la agenția Moody’s Ratings. Munteanu: nu este o opinie politică. Este o evaluare tehnică a modului în care statul își gestionează economia și finanțele

Agenția Moody’s Ratings a îmbunătățit ratingului încrederii în R. Moldova de la B3 la B2. Conform agenției, ratingul B2 indică că Moldova încă are provocări economice și geopolitice, însă „a demonstrat o capacitate semnificativ îmbunătățită de a gestiona riscurile financiare, politice și sociale”.

Premierul Alexandru Munteanu a declarat că îmbunătățirea ratingului la B2 este „cel mai bun nivel din ultimii 25 de ani” și că aceasta „nu este o opinie politică. Este o evaluare independentă, tehnică, a modului în care statul își gestionează economia și finanțele”.

La fel, Munteanu a declarat că îmbunătățirea ratingului înseamnă pentru oameni „lucruri concrete: mai multă încredere din partea investitorilor, condiții mai bune de finanțare, mai multe șanse pentru dezvoltare, locuri de muncă și proiecte în comunități Această evoluție reflectă direcția pe care mergem: instituții mai puternice, reforme reale, independență energetică și pași clari spre Uniunea Europeană. Este și rezultatul unei munci coordonate la nivel de instituții: atunci când există coerență, responsabilitate și decizii asumate, rezultatele încep să se vadă și din exterior. Moldova devine mai stabilă, mai predictibilă și mai respectată”, a declarat prim-ministrul R. Moldova.

Moody’s Ratings: Autoritățile au demonstrat, de asemenea, o capacitate sporită de a răspunde la șocuri

Moody’s Rating reprezintă o evaluare a riscului de credit (credibilitatea financiară) a unor entități precum guverne, bănci sau corporații, emisă de agenția Moody’s Ratings. Aceste calificative (de la Aaa la C) indică probabilitatea ca un împrumutat să își poată onora obligațiile financiare la timp, fiind utilizate de investitori globali pentru a evalua riscul de neplată

Conform Moody’s Ratings, decizia de a îmbunătăți ratingul „reflectă progresul semnificativ înregistrat în ceea ce privește consolidarea instituțiilor și a guvernării R. Moldova”.