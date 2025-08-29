Rețelele de distribuție a gazelor naturale vor fi inventariate în cadrul unui proiect pilot. „Rețelele de gaze naturale din țara noastră s-au dezvoltat fragmentat”

Ministerele Energiei și Finanțelor vor aproba un ordin comun privind inventarierea rețelelor de gaze naturale într-o localitate rurală și una urbană din R. Moldova, pentru a testa metodologia propusă de inventariere și gestionare a rețelelor de gaze naturale din proprietatea persoanelor terțe și fără proprietar, aflate în gestiunea întreprinderilor de distribuție a gazelor naturale din cadrul Concernului SA „Moldovagaz”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Energiei.

În baza experienței acumulată în proiectul pilot, activitățile de evaluare urmează a fi extinse la scară națională.

Ministerul Energiei scrie că din rețelele de transport și distribuție a gazelor naturale cu o lungime totală de 25,8 mii km, cca 35% aparțin întreprinderilor de gaze naturale, peste 60% sunt transmise în deservire tehnică operatorilor sistemelor de distribuție gaze naturale și cca 4,4% sunt considerate rețele fără proprietari, dar care se exploatează în continuare de operatorii de sistem conform Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale.

Astfel, întreprinderile nu sunt în drept să investească în modernizarea sau reparația capitală a acestor rețele sau să calculeze amortizarea pentru acestea.

„De peste 30 de ani, rețelele de gaze naturale din țara noastră s-au dezvoltat fragmentat, prin investiții ale statului, ale companiilor private sau chiar prin contribuția directă a comunităților locale și a cetățenilor. Pe de o parte, populația și-a extins accesul la gaze, dar pe de altă parte a generat multiple provocări juridice și tehnice și incertitudini privind investițiile în modernizare și siguranță. Acum, putem vorbi despre un cadru care stabilește reguli clare: cine gestionează aceste rețele, cum sunt asigurate investițiile necesare, cine poartă responsabilitatea pentru securitatea și continuitatea livrărilor”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

În prezent, sistemul de transport a gazelor naturale al Republicii Moldova este operat de către SRL „Vestmoldtransgaz”, iar sistemul de distribuție de către 19 titulari de licență, inclusiv 12 companii afiliate SA Moldovagaz.

Din rețelele de distribuție a gazelor naturale transmise la deservire tehnică la SA “Moldovagaz” şi subdiviziunile sale: − 44,9% (6643,2 km) se află în proprietatea persoanelor fizice; − 41,9% (6200,2 km) se află în proprietatea APL; − 13,3% (1963,3 km) se află în proprietatea persoanelor juridice; − 7,9% (1173,9 km) sunt deservite fără contract, inclusiv 300 km de reţele fără proprietar.

În urma audierii raportului Curții de Conturi asupra sistemului de gaze naturale, Parlamentul a pus în sarcina Ministerului Energiei elaborarea conceptului privind gestionarea reţelelor de gaze naturale care nu aparţin SA „Moldovagaz” şi înaintarea către Guvern a propunerilor privind forma de administrare şi entitatea ce va administra aceste gazoducte.

În acest sens, Ministerul Energiei, urmare a elaborării conceptului, a înaintat Guvernului propunerile de administrare propuse, iar pentru a defini eficiența formelor propuse, s-a decis promovarea unui proiect pilot, care va defini și va stabili cele mai viabile soluții aplicabile în raport cu infrastructura de gaze naturale din Republica Moldova.