MAE: Fără victime în rândul cetățenilor moldoveni, ca urmare a situației din Orientul Mijlociu

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova informează că Celula de Criză funcționează în regim permanent și monitorizează evoluțiile de securitate din regiune, în coordonare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova.

Informații actualizate pentru cetățeni:

Statul Israel

Potrivit informațiilor comunicate de Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel, în urma verificărilor efectuate cu autoritățile israeliene, printre cetățenii Republicii Moldova nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite.

Se recomandă respectarea strictă a instrucțiunilor autorităților locale și menținerea vigilenței.

Ambasada RM în Statul Israel

tel: +972 52 778 9772

tel: +972 52 278 7326

E-mail: [email protected]

Statul Qatar

În contextul incidentului de securitate din 28 februarie (atacuri cu rachete și drone asupra unor obiective militare, inclusiv baza aeriană Al-Udeid):

-În urma verificărilor efectuate cu autoritățile qatareze, printre cetățenii Republicii Moldova nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite.

– Spațiul aerian rămâne închis.

Autoritățile qatareze au anunțat că situația este sub control și au îndemnat populația să rămână în locuințe și să evite deplasările neesențiale.

Ambasada RM în Statul Qatar

(acreditată prin cumul pentru Statul Kuwait )

tel: +974 3377 3417 (linie activă 24/7)

E-mail: [email protected]

Emiratele Arabe Unite

În urma incidentelor raportate la 1 martie cu privire la atacuri cu drone asupra Aeroportului Dubai (DBX) și Aeroportului Abu Dhabi (AUH), și a verificărilor efectuate cu autoritățile competente din Emiratele Arabe Unite, printre cetățenii Republicii Moldova nu sunt înregistrate victime sau persoane rănite.

Autoritățile locale monitorizează situația și urmează să comunice eventuale măsuri suplimentare.

Ambasada Republicii Moldova în Emiratele Arabe Unite monitorizează permanent evoluțiile și verifică eventualul impact asupra cetățenilor Republicii Moldova.

Ambasada RM în Emiratele Arabe Unite

(acreditată prin cumul pentru Regatul Arabiei Saudite și Regatul Bahrain )

tel: +971 50 916 0778

E-mail: [email protected]

Republica Turcia

Conform informațiilor comunicate de Ambasada RM în Turcia:

– Spațiul aerian al Egiptului rămâne operațional;

– O companie aeriană turcă a anunțat suspendarea zborurilor către Liban și Iordania până la 2 martie;

– Se recomandă verificarea permanentă a statutului curselor înainte de deplasarea la aeroport.

Ambasada RM în Republica Turcia

tel: +90 541 687 21 04

E-mail: [email protected]

Republica Azerbaidjan

În urma evenimentelor recente din Iran și a informațiilor contradictorii apărute în spațiul public:

– Situația de securitate în zonă este instabilă și se poate schimba rapid;

– Pot fi impuse măsuri suplimentare de securitate și restricții;

– Există risc de tensiuni regionale și evoluții imprevizibile.

Frontiera terestră Azerbaidjan–Iran rămâne închisă pentru trafic obișnuit de pasageri.

Ambasada RM în Republica Azerbaidjan

(acreditată prin cumul pentru Republica Islamică Iran )

tel: +994 50 228 51 35

E-mail: [email protected]

Recomandări generale

– Evitați deplasările neesențiale în zonele afectate;

– Verificați permanent statutul zborurilor;

– Respectați instrucțiunile autorităților locale;

– Păstrați legătura cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova;

– Informați-vă exclusiv din surse oficiale.

Celula de Criză a MAE continuă monitorizarea permanentă a evoluțiilor și va reveni cu actualizări pe măsură ce acestea devin disponibile.

Se reiterează apelul la calm, vigilență și responsabilitate.