Putin: „În țara noastră, ayatollahul Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil”

Președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat condoleanțe pentru asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, relatează agenția de știri de stat rusă TASS, transmite BBC. El a descris moartea lui Khamenei drept o „crimă cinică ce a încălcat toate normele moralității umane și ale dreptului internațional”.

Khamenei a fost ucis sâmbătă, la vârsta de 86 de ani, a anunțat presa de stat iraniană, în atacuri aeriene ale Israelului și Statelor Unite.

„În țara noastră, ayatollahul Khamenei va fi amintit ca un om de stat remarcabil, care a adus o contribuție personală uriașă la dezvoltarea relațiilor de prietenie ruso-iraniene și la aducerea acestora la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător”, a declarat Putin, citat de Reuters.

„Vă rog să transmiteți cea mai sinceră condoleanță și sprijin familiei și prietenilor Liderului Suprem, guvernului și întregului popor iranian.”