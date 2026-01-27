Restricții la frontieră din cauza vremii rele: circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar

Poliția anunță marți, 27 ianuarie, că, din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, circulația autovehiculelor de mare tonaj este suspendată temporar în toate punctele de trecere a frontierei de stat, atât la ieșire, cât și la intrare, până la ameliorarea condițiilor meteo.

Măsura a fost dispusă pentru prevenirea accidentelor rutiere și asigurarea siguranței participanților la trafic.

„Recomandăm șoferilor transportului de mare tonaj:

să evite deplasările până la reluarea circulației;

să respecte indicațiile polițiștilor de patrulare și ale autorităților competente;

să urmărească informările oficiale privind regimul de circulație la frontieră.

Polițiștii de patrulare sunt prezenți în teren, monitorizează situația și vor interveni prompt pentru menținerea siguranței rutiere”, susțin oamenii legii.

Conform prognozei meteorologice pentru data de 27 ianuarie 2026, se prevede formarea poleiului și ghețușului pe drumuri, trotuare și alte suprafețe expuse, ca urmare a fluctuațiilor de temperatură și a precipitațiilor. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) atenționează populația asupra riscului sporit de producere a accidentelor rutiere și a traumelor cauzate de alunecări.

Salvatorii recomandă respectarea următoarelor măsuri de prevenire:

Pentru pietoni:

Evitați deplasările neesențiale în condiții de polei;

Purtați încălțăminte antiderapantă;

Deplasați-vă cu atenție sporită, cu pași mici, și evitați zonele alunecoase;

Traversarea străzilor să se facă doar prin locuri special amenajate.

Pentru conducătorii auto:

Adaptați viteza la condițiile de drum și păstrați distanța de siguranță;

Evitați frânările bruște și manevrele riscante;

Echiparea autovehiculelor cu anvelope corespunzătoare sezonului rece este obligatorie;

Asigurați-vă că sistemele de iluminare și frânare sunt funcționale.

În caz de situații de risc sau urgență, apelați la Serviciul 112.