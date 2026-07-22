Toate școlile din R. Moldova se vor subordona Ministerului Educației și Cercetării și vor fi finanțate direct din bugetul de stat. Guvernul a aprobat reforma „Restart în educație”

Școlile din R. Moldova vor trece în subordinea Ministerului Educației și Cercetării (MEC), odată cu înființarea Agențiilor Teritoriale pentru Educație (ATE). Măsura este prevăzută de reforma „Restart în educație”, aprobată de Guvern în ședința din 22 iulie.

În prezent, școlile sunt administrate de consiliile raionale și municipale, prin intermediul direcțiilor locale de învățământ. Potrivit unui comunicat al MEC, noile agenții vor înlocui aceste direcții și vor deveni fondatoarele școlilor primare, gimnaziilor, liceelor și instituțiilor de învățământ special. Grădinițele și instituțiile extrașcolare vor rămâne în administrarea autorităților publice locale.

ATE-urile vor gestiona finanțarea instituțiilor, vor aproba numărul claselor și schemele de personal, vor stabili districtele școlare și vor monitoriza respectarea școlarizării obligatorii, vor interveni în gestionarea infrastructurii și a bugetelor, combaterea absenteismului și a bullying-ului, precum și în sprijinirea copiilor cu cerințe educaționale speciale.

Pentru elevi și părinți, reforma, potrivit Ministerului, va asigura intervenții mai rapide și servicii de sprijin mai eficiente, iar pentru profesori și directori – acces la specialiști și resurse de care multe școli nu dispun în prezent.

Potrivit ministrului Educației și Cercetării, Dan Perciun, trecerea școlilor în subordinea MEC urmărește ca fiecare copil să beneficieze de aceleași standarde de calitate, sprijin și siguranță, indiferent de unde învață.

„Astăzi, calitatea educației la care are acces un copil depinde foarte mult de capacitatea și implicarea consiliilor raionale, care sunt fondatorii școlilor. În unele raioane există specialiști, resurse și sprijin, iar în altele școlile trebuie să se descurce mai mult singură. Locul în care s-a născut un elev nu trebuie să-i hotărască viitorul, iar politicile statului în domeniul educației trebuie implementate uniform pe întreg teritoriul țării”, a declarat Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Reforma „Restart în educație” are trei obiective mari:

Consolidarea capacității administrative a structurilor responsabile de gestionarea școlilor, prin majorarea salariilor, reducerea numărului funcțiilor vacante, digitalizarea proceselor și introducerea unui management modern, bazat pe obiective și rezultate măsurabile. Asigurarea aplicării coerente și efective, la nivelul fiecărei școli, a politicilor promovate de Ministerul Educației și Cercetării. Reforma vizează consolidarea autonomiei instituționale și financiare a școlilor, debirocratizarea, transformarea inspecțiilor dintr-un mecanism punitiv într-un instrument de sprijin și îmbunătățire a calității, reducerea plăților informale, promovarea incluziunii, prevenirea și combaterea bullying-ului, promovarea educației patriotice și a valorilor naționale, precum și asigurarea integrității la examene. ATE vor asigura implementarea unitară, pe verticală, a politicilor educaționale ale statului, eliminând fragmentarea responsabilităților. Instituirea unui sistem de administrare a educației bazat pe interesul superior al copilului, și, în egală măsură, pe date și dovezi. ATE vor contribui la limitarea influenței factorului politic local asupra alocării investițiilor, selectării directorilor și organizării rețelei școlare, astfel încât deciziile să fie transparente, echitabile și fundamentate pe necesitățile reale ale elevilor și comunităților.

Odată cu transferul către Agențiile Teritoriale pentru Educație, școlile vor fi finanțate direct din bugetul de stat, în baza costului standard per elev. În prezent, banii ajung la instituții prin intermediul bugetelor locale. Bugetele școlilor și rapoartele privind executarea lor vor fi publicate online, astfel încât părinții și comunitățile să poată vedea cum sunt cheltuiți banii publici.

Directorii Agențiilor Teritoriale pentru Educație vor fi selectați prin concurs și numiți pentru mandate de cinci ani. Aceeași persoană nu va putea conduce o agenție mai mult de două mandate. Funcționarii actualelor direcții raionale și municipale de învățământ vor putea fi transferați în posturile vacante din cadrul noilor agenții.

Documentul garantează continuarea finanțării grupelor cu program prelungit și a claselor cu profil de arte sau sport care au funcționat în anul de studii 2025-2026. „Dacă numărul acestor clase sau grupe se va modifica, mijloacele financiare rezervate nu vor fi retrase din bugetul agenției teritoriale, ci vor putea fi utilizate pentru instituțiile din zona deservită de aceasta”, punctează MEC.

Guvernul urmează să înființeze, până la 30 octombrie 2026, cele 35 de ATE-uri, structura și efectivul-limită al acestora. Transferul școlilor și aplicarea noului sistem de finanțare sunt prevăzute pentru 1 ianuarie 2027. În baza legii speciale privind autonomia UTA Găgăuzia, școlile din regiune nu sunt vizate de reformă.