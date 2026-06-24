Reforma consolidării rețelei școlare: Angajații instituțiilor de învățământ reorganizate vor beneficia de transport gratuit către noul loc de muncă

Angajații instituțiilor de învățământ reorganizate vor beneficia de transport gratuit către noul loc de muncă. O hotărâre în acest sens a fost aprobată pe 24 iunie, de Guvern, în cadrul măsurilor de sprijin pentru implementarea reformei de consolidare a rețelei școlare și pentru ajustarea cadrului normativ la actualizările Codului educației.

Astfel, personalul de conducere, personalul didactic și personalul didactic auxiliar care se angajează sau se transferă la o altă instituție de învățământ în urma reorganizării vor beneficia de transport gratuit către noul loc de muncă sau de compensarea cheltuielilor de transport pentru deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decât cea de reședință pe distanţe ce depăşesc 2 km.

„Una dintre garanțiile pe care le-am promis pentru profesori este acoperirea costurilor de transport în situația în care, în urma reorganizării, vor fi nevoiți să se încadreze într-o altă instituție de învățământ. Totodată, creăm cadrul legal necesar pentru ca profesorii să poată utiliza transportul școlar pentru deplasarea către noul loc de muncă”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun.

Totodată, noile reglementări prevăd asigurarea cu transport a copiilor cu dizabilități în funcție de necesități, indiferent de distanța până la instituția de învățământ.

Mai mult, organul local de specialitate în domeniul învățământului sau instituția de învățământ vor avea posibilitatea să asigure transport gratuit între diferite unități administrativ-teritoriale.

„Anterior, APL putea asigura transport gratuit doar pentru instituțiile din teritoriul administrat. Dacă în urma reorganizării elevii sau personalul trebuiau să meargă la o școală dintr-o altă unitate administrativ-teritorială, nu exista temei legal clar pentru ca APL sau instituția să suporte costurile de transport dincolo de limita administrativă”, precizează MEC.

Reforma consolidării rețelei școlare vizează, în anul 2026, 73 de instituții de învățământ în care își fac studiile 2754 de elevi. Dintre aceștia, aproximativ 1328 de elevi vor fi transportați către alte instituții de învățământ. Pe lângă transport gratuit, familiile acestor elevi vor primi timp de doi ani o alocație lunară de 1000 de lei.

Distanțele pe care urmează să le parcurgă copiii nu depășesc 20 de kilometri. 25% dintre elevi vor parcurge mai puțin de 5 km până la noua instituție de învățământ, iar 76% vor parcurge mai puțin de 10 kilometri. În același timp doar 65 de elevi vor parcurge mai mult de 15 kilometri.