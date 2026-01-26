Un angajat al Serviciului Vamal, depistat cu avere nejustificată de aproape 480 de mii de lei

Un funcționar cu statut special din cadrul Serviciului Vamal (SV) ar deține o avere nejustificată în sumă de aproape 480 de mii de lei. Conform actului de constatare emis de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), consultat de ZdG, numele funcționarului este Roman Chiosa.

Conform ANI, inspectorul de integritate a constatat prezența unei diferențe substanțiale și deținerea averii cu caracter nejustificat, de către Chiosa și membrii de familiei sale, în valoare de 479 715 de lei, ceea ce reprezintă peste 47 salarii medii lunare pe economie, formată din diferența substanțială de 406 565 lei pe parcursul anului 2022 și diferența în valoare de 72 574 lei pentru anul 2023.

Astfel, după rămânerea definitivă a actului de constatare, bărbatului îi va fi întrerupt raportul de muncă, fiind decăzut din dreptul de a exercita anumite funcții pe o perioadă de trei ani, cu înscrierea în Registrul interdicțiilor.

În vederea confiscării averii nejustificate, cauza se va transmite instanței de judecată.

Roman Chiosa by Ziarul de Gardă