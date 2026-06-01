Recomandările Poliției pentru șoferi și pietoni, în contextul codului galben de ploi puternice

În contextul în care pentru ziua de 2 iunie, în intervalul 08:00–23:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova este anunțat cod galben de ploi puternice, Poliția atenționează cetățenii să fie atenți și vine cu câteva recomandări pentru toți participanții la trafic.

Oamenii legii îndeamnă șoferii să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite manevrele periculoase. „În cazul unui accident rutier sau a unei defecțiuni tehnice a mașinii, semnalizați corespunzător locul prin amplasarea triunghiului de presemnalizare”, subliniază Poliția.

Totodată, conducătorilor li se recomandă să evite parcarea sau staționarea autovehiculelor în apropierea copacilor, panourilor publicitare și a altor obiecte instabile.

De asemenea, Poliția îndeamnă pietonii să traverseze strada doar prin locurile permise: „Asigurați-vă temeinic înainte de a păși pe carosabil”.

„Polițiștii vor fi la datorie pentru monitorizarea traficului și acordarea sprijinului necesar. În situații de urgență, apelați imediat 112”, conchide Poliția.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat cod galben de ploi puternice pentru marți, 2 iunie, între orele 08:00 și 23:00, pentru întreaga țară.

Meteorologii prognozează că pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, predominant în centrul și sudul țării, periodic averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²).

Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului de până la 15–20 m/s.