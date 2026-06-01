Cod galben de ploi puternice, emis pentru 2 iunie

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a anunțat cod galben de ploi puternice pentru marți, 2 iunie, între orele 08:00 și 23:00, pentru întreaga țară.

Meteorologii prognozează că pe arii extinse vor cădea ploi de scurtă durată, predominant în centrul și sudul țării, periodic averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²).

Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului de până la 15–20 m/s.