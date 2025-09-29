Reacțiile opoziției după rezultatele alegerilor: „Votul fiecăruia merită respect” VS „Moldova nu mai este stat democratic”

După procesarea a 99% de voturi, mai mulți candidați la alegerile legislative, parte a opoziției extraparlamentare, au venit cu primele reacții cu referire la rezultate. Unii dintre ei au „acceptat” aceste rezultate, alții însă s-au arătat nemulțumiți de situația din țară.

Ion Ceban, unul din liderii blocului „Alternativa”, a venit cu un mesaj scurt în dimineața zilei de 29 septembrie.

„Mulțumesc tuturor! Respectăm votul cetățenilor!”, a scris acesta pe rețelele de socializare.

Colegul său de bloc, Alexandr Stoianoglo, a mulțumit și el cetățenilor, „indiferent de opțiunea lor de vot”.

„Votul fiecăruia merită respect, iar democrația înseamnă, în primul rând – maturitate în fața rezultatului. Alegerile trec, dar rămâne ceva mai important decât diferențele dintre noi: faptul că suntem un singur popor. Doar uniți putem ridica Moldova pe care o merităm – pașnică și prosperă”, a punctat Stoianoglo.

De cealaltă parte, Irina Vlah, lidera Partidului Republican „Inima Moldovei”, parte a Blocului Patriotic, care a fost scos din cursa electorală, a numit alegerile parlamentare din data de 28 septembrie 2025 „o farsă, un spectacol de prost gust regizat de PAS cap-coadă, cu roluri distribuite din timp” și a afirmat că rezultatul „este unul pe măsura eforturilor depuse de actorii implicați în acest spectacol”.

„E timpul să recunoaștem cu toții: Moldova nu mai este stat democratic! În Moldova voința poporului nu mai înseamă nimic! Avem la guvernare o gașcă care a uzurpat puterea și care face totul pentru a o menține. Și, din păcate, în aceste eforturi ale sale gașca galbenă e susținută de unii care pretind că sunt opoziție”, a declarat Vlah, deși mai mult de 50% din cetățeni au votat pentru Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS).

Candidata independentă Olesea Stamate a mulțumit celor care au votat-o, dar a menționat că „privind la rezultatul mare al acestor alegeri este clar: avem o ţara sfâșiată”.

„Suntem mai dezbinați decât eram până la campania electorală. Principalul rezultat al acelor alegeri este: oameni speriaţi, mai multă neîncredere în instituţii şi o democrație care pare mai fragilă decât oricând. Nu ne permitem ca această stare a națiunii să devină normă. Să transformăm dezamăgirea în acțiune și neîncrederea în mobilizare. Dacă cineva crede că poate păstra puterea din frică, greșește”, a scris aceasta pe rețelele de socializare.

Andrei Nastase, alt candidat independent, și-a exprimat dorința ca „cei care vor forma majoritatea în noul Parlament să aibă înțelepciunea și puterea de a fi cu adevărat alături de popor, să pună binele oamenilor mai presus de interesele înguste și să construiască o guvernare dreaptă, responsabilă și deschisă către viitor”.

„Rămân senin și încrezător că împreună, prin curaj și demnitate, vom reuși să păstrăm vie speranța unei Moldove europene, unite și demne”, a conchis Nastase.

Datele preliminare publicate de către Comisia Electorală Centrală (CEC) privind alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 arată că 5 formațiuni politice au trecut pragul electoral și ar urma să constituie noul Parlament al Republicii Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate, Blocul Patriotic (BP) – 26 de mandate, Blocul Electoral „Alternativa” – 8 mandate, Partidul Nostru și Partidul „Democrația Acasă” câte 6 mandate. În total viitorul legislativ va fi format din 101 deputați.