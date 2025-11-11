AUDIO „Dacă nu o să știi, bâlbâi ceva acolo și merge nunta sănătoasă”. Numele decanei USM și directoarei de colegiu vizate de perchezițiile pentru corupere pasivă și trafic de influență

UPDATE 11:37 Centrul Național Anticorupție a publicat stenograma pe acest caz.

— Ai primit lucrarea ceea? Te-ai mai uitat prin ea?

— Am citit-o chiar ieri și acum ce să fac cu dânsa?

— Trebuie să o scoți al imprimantă și să o copertezi. (…) — O să dea întrebări ceva?

— Ei sunt obligați să dea întrebări. Dacă nu o să știi, bâlbâi ceva acolo și merge nunta sănătoasă. Nu te teme, totul o să fie bine.

— Cât, doamna ***, cât?

— Poftim?

— Cât?

— Mie mi-o cerut 300. Ce, nu se primește ceva?

— Nu, nu. Ați spus 300 de euro?

— Da. (…) — Dar dacă nu era ea, nu știu dacă puteam să facem așa cum am făcut. Poate parțial, dar nu chiar categoric să nu vii și să nu te arăți. Asta-i datorită lui ***, că altfel nu avea să „prascacim” (a nu avea să reușim, n.r.)

Oamenii legii au desfășurat marți, 11 noiembrie, o serie de percheziții în cadrul unui dosar penal privind coruperea pasivă și traficul de influență în sistemul educațional din municipiul Chișinău. Șapte persoane sunt vizate în cauză printre care decanul unei facultăți din cadrul Universității de Stat din Moldova (USM), directorul unui colegiu din capitală, doi intermediari și trei studenți.

Potrivit surselor ZdG, este vorba despre decana facultății de Fizică și Inginerie, Liliana Dmitroglo, și directoarea Colegiului de Ecologie, Tatiana Iurieva.

Potrivit unui comunicat emis de Procuratura Anticorupție (PA), decanul, având calitatea de conducător științific și membru al comisiei de susținere a tezelor de licență în anul 2025, ar fi pretins și primit mijloace financiare ilicite pentru a elabora și transmite în format electronic teze de licență unor studenți ai facultății pe care o conduce. Totodată, acesta ar fi influențat membrii comisiei de specialitate pentru a asigura promovarea lucrărilor respective.

Măsurile de urmărire penală au fost efectuate de către procurorii din cadrul PA, în comun cu ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA).

„În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și birourile persoanelor implicate, procurorii și ofițerii CNA au ridicat documente, suporturi electronice, diplome și sume de bani, ale căror proveniență urmează a fi stabilită. Bănuiții urmează a fi cercetați în stare de libertate”, se precizează în comunicat.

Procuratura Anticorupție și CNA continuă urmărirea penală pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a întregului lanț infracțional.