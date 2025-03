Războiul de pe Nistru – galerie foto din arhiva MOLDPRES

Agenția MOLDPRES prezintă fotografii, imagini din arhivă, surprinse în 1992 de fotoreporterii Mihail Vengher, Andrei Mardari și Albert Simanovschi, care au fost pe linia frontului. Fotografii își amintesc despre acele zile cumplite, tragedia prin care a trecut Republica Moldova la mai puțin de un an de la proclamarea independenței, scrie agenția.

„Nu aveam sentimentul de frică. Am mers benevol să îmi fac meseria, nu m-a obligat nimeni. Îmi aduc aminte că intrasem într-o livadă, apoi am mers spre tranșee și se auzeau bubuituri, împușcături. Ceea ce am văzut era un tablou terifiant – oameni împușcați, case distruse, femei disperate și copii orfani”, a povestit Mihai Vengher.