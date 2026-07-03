Rata de promovare la bacalaureat, în creștere după examinarea contestațiilor

Numărul absolvenților care au încheiat examenul național de bacalaureat cu media generală 10 a crescut de la 85 la 114 după examinarea contestațiilor. Totodată, încă 258 de candidați au promovat examenul, iar rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, fiind în creștere pentru al treilea an consecutiv. Rezultatele finale ale sesiunii de bază 2026 au fost publicate vineri, 3 iulie, în toate centrele de bacalaurea, potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC).

În urma examinării celor 9.588 de contestații depuse din totalul celor 70.235 de note acordate în sesiunea de bază, au fost majorate 1.574 de note (16,41%).

Numărul contestațiilor depuse în sesiunea 2026 este mai mic decât în sesiunea 2025, când au fost depuse 10.252 de contestații (15,11% din numărul lucrărilor scrise).

În anul curent, cele mai multe contestații au fost depuse la proba de limba și literatura română – 2.933, aceasta fiind și disciplina cu cel mai mare număr de candidați admiși. La limba engleză au fost depuse 1.769 de contestații, la istoria românilor și universală – 1.497, la geografie – 1.156, iar la matematică – 884.

În total, în sesiunea curentă au promovat examenul național de bacalaureat 14.162 de candidați, (din cei 18.437 de candidați admiși în sesiunea de bază).

Dintre aceștia, 10.991 sunt absolvenți ai liceelor, 2.311 provin din colegii și centre de excelență, 129 – candidați din universități, 331 sunt înscriși în regim de externat, iar 400 sunt candidați restanțieri din sesiunile anterioare.

„Rezultatele finale confirmă și o creștere a performanțelor în rândul absolvenților de liceu. Media generală a mediilor obținute la examen este de 7,59, comparativ cu 7,46 în sesiunea precedentă. Totodată, 7.807 liceeni au obținut medii de cel puțin 7,00, 4.551 au încheiat examenul cu medii de minimum 8,00, iar 1.619 au obținut medii de cel puțin 9,00”, precizează MEC.

Rata de promovare pentru absolvenții din colegii și centrele de excelență constituie 59%, comparativ cu 54,50% în aceeași etapă a sesiunii 2025. Pentru candidații înscriși în regim de externat, rata de promovare a crescut cu 0,55 puncte procentuale și constituie 60,07%, iar pentru studenții anului I compensator din universități aceasta a rămas neschimbată, la 53,08%.

Sursa: mec.gov.md

Pentru candidații restanțieri din sesiunile anterioare, rata de promovare a crescut cu 0,33 puncte procentuale și constituie 21,75%. Astfel, rata totală de promovare a crescut cu 1,4 puncte procentuale și constituie 76,81%, comparativ cu 72,68% în aceeași etapă a sesiunii 2025.

Media mediilor obținute de absolvenții din licee în sesiunea 2026 a înregistrat o ușoară creștere față de sesiunea precedentă. Astfel, media mediilor pentru candidații din licee este de 7,59, comparativ cu 7,46 în 2025.

Numărul absolvenților de liceu cu media mai mare sau egală cu 7,00 este de 7.807 (65,67% din totalul candidaților din licee), comparativ cu 6.973 (60,92%) în 2025.

O medie mai mare sau egală cu 8,00 a fost obținută de 4.551 de candidați (38,28%), comparativ cu 3.781 (33,03%) în 2025.

Numărul liceenilor cu media mai mare sau egală cu 9,00 este de 1.619 (13,62%), comparativ cu 1.210 (10,57%) în sesiunea 2025, iar 114 candidați au obținut media generală 10, comparativ cu 89 în sesiunea precedentă.