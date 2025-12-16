Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului a crescut în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației

Rata de promovare a examenului de absolvire a gimnaziului la matematică a crescut de la 3% la 52% în rândul elevilor care au beneficiat de lecțiile gratuite oferite de Ministerul Educației și Cercetării (MEC) prin programul remedial. Rezultatele programului remedial au fost prezentate astăzi în cadrul unei conferințe de presă organizate de MEC și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare (ANCE), anunșă MEC.

Potrivit datelor prezentate, 23% dintre elevii care obținuseră nota „1” la pretestare și 35% dintre cei cu nota „2” au reușit să promoveze examenul. Cel mai semnificativ progres s-a înregistrat însă în rândul elevilor cu note inițiale „3” și „4”, pentru care rata de promovare a crescut cu 60, respectiv 76 de puncte procentuale.

„Ținând cont de creșterea semnificativă a performanțelor elevilor participanți, MEC a decis extinderea programului, începând cu sesiunea de examene din 2026, și pentru disciplina Limba și literatura română, destinat elevilor din școlile cu predare în limbile minorităților naționale”, comunică Ministerul.

Analiza rezultatelor la această probă de examen în 2025 arată că rata de promovare a fost de 76%, cu media notelor sub 6.

Potrivit datelor prezentate, în programul remedial la matematică au fost incluși aproximativ 6000 de absolvenți ai gimnaziului. Beneficiarii au fost selectați în baza rezultatelor pretestării republicane la matematică, desfășurată în februarie 2025. Programul remedial s-a desfășurat în perioada martie–mai, fiecare elev beneficiind gratuit de 40 de ore suplimentare de instruire la matematică. Activitățile au fost coordonate de circa 500 de profesori formatori, selectați și instruiți la nivel național.

Analiza impactului programului, realizată de ANCE prin compararea rezultatelor la pretestare și la proba de examen, indică un progres substanțial.

Structura Programului Remedial 2026:

Matematică: aproximativ 6000 de elevi; 60 de ore de instruire suplimentară (15 sesiuni × 4 ore); grupuri de 10–12 elevi; obiectiv – creșterea ratei de promovare de la 71% la cel puțin 75%.