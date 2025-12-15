MEC deschide înscrierile pentru prima rundă națională de certificare a competențelor digitale în rândul cadrelor didactice

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță deschiderea înscrierilor pentru prima rundă de testare online în cadrul procesului național de certificare a competențelor digitale ale cadrelor didactice. Profesorii vor susține testarea online, iar cei care vor promova vor obține certificatul digital național, care confirmă deținerea competențelor digitale la nivelul respectiv, potrivit unui comunicat al ministerului.

La această rundă pot participa cadrele didactice care au finalizat formarea în cadrul programului DigiProf – nivelul A.

Cadrele didactice care doresc să obțină certificarea competențelor digitale pentru nivelurile A1/A2 se pot înregistra pentru testare în perioada 16–20 decembrie 2025, pe platforma: https://ctice.md:1443/digiprof

„Primele 100 de cadre didactice înregistrate vor fi testate online în perioada 22–23 decembrie 2025”, menționează MEC.

Ulterior, procesul de certificare a competențelor digitale va fi disponibil în regim permanent pentru:

cadrele didactice care au parcurs programul DigiProf (nivelurile A/B/C);



cadrele didactice care nu au participat la formare, dar doresc să-și certifice competențele digitale.

Programul DigiProf a fost lansat în decembrie 2024 de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, în parteneriat cu UNICEF, în cadrul proiectului „Inovații digitale ale sistemului educațional din Republica Moldova”, cu sprijinul financiar al Parteneriatului Global pentru Educație.

În perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, în cadrul Centrului Național de Inovații Digitale „Clasa Viitorului”, au fost desfășurate cursuri de formare a competențelor digitale de care au beneficiat 4200 de cadre didactice la nivelul A, iar 1100 de beneficiari participă la sesiunile de formare pentru nivelul B, aflate în desfășurare.

Sesiunile de formare pentru nivelurile A și B vor continua și în anul 2026, iar doritorii se pot înregistra pentru instruiri gratuite completând formularul de înscriere.