Rămași fără locuri în cămin în ajun de începutul anului universitar. Adresarea Consiliului Național al Tineretului din Moldova

„Mai mulți studenți și viitori studenți ai Universității de Stat din Moldova au fost informați abia pe 28 august că nu au primit un loc în cămin, iar unii dintre ei susțin că această problemă se repetă de mai mulți ani”, se arată în adresarea publică a Consiliului Național al Tineretului din Moldova (CNTM). În același text, CNTM solicită identificarea urgentă a unor soluții temporare de cazare, revizuirea mecanismului și calendarului de repartizare, informarea directă a fiecărui solicitant.

„Pentru foarte mulți tineri, în special cei care vin din raioane și locuiesc la zeci sau sute de kilometri de Chișinău, accesul la un loc în cămin poate fi un factor decisiv în alegerea universității și chiar în posibilitatea de a continua studiile. Unii dintre studenții care au semnalat problema menționează distanțe de 100–190 km și imposibilitatea de a suporta costurile unei chirii private în Chișinău”, se mai arată în adresare.



CNTM continuă, menționând „înțelegem că numărul locurilor în cămine este limitat și că instituțiile de învățământ trebuie să aplice anumite criterii de repartizare. Totuși, faptul că un tânăr află cu două-trei zile înainte de începerea studiilor că nu are unde locui reprezintă o problemă serioasă de predictibilitate și comunicare. Într-un interval atât de scurt este foarte dificil să găsești o alternativă de cazare la un preț accesibil”.



CNTM solicită autorităților responsabile următoarele:

identificarea urgentă a unor soluții temporare de cazare pentru studenții care au fost informați cu doar câteva zile înainte de începerea anului universitar că nu beneficiază, pentru moment, de un loc în cămin;

pentru studenții care au fost informați cu doar câteva zile înainte de începerea anului universitar că nu beneficiază, pentru moment, de un loc în cămin; revizuirea mecanismului și calendarului de repartizare , astfel încât, pe viitor, studenții să cunoască situația lor privind cazarea cu cel puțin 2–3 săptămâni înainte de începerea studiilor;

, astfel încât, pe viitor, studenții să cunoască situația lor privind cazarea cu cel puțin 2–3 săptămâni înainte de începerea studiilor; informarea directă a fiecărui solicitant, inclusiv prin e-mail și/sau telefon, despre acceptarea sau respingerea cererii de cazare. Tinerii nu trebuie să fie nevoiți să verifice permanent diferite pagini ale instituției sau să se deplaseze fizic pentru a afla o decizie care îi afectează direct;













