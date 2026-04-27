R. Moldova și R. Polonia, un nou acord de cooperare în domeniul apărării: „Documentul actual este depășit”

R. Moldova și R. Polonia vor negocia un nou Acord de cooperare în domeniul apărării. Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor în cadrul ședinței din 27 aprilie, potrivit unui comunicat al Legislativului.

Cooperarea dintre R. Moldova și R. Polonia în domeniul militar se desfășoară în baza unui acord semnat în 1998. În temeiul acestuia, R. Moldova a beneficiat de inclusiv de formarea personalului militar și modernizarea învățământului de specialitate. „Documentul actual este însă depășit și nu reflectă noile domenii de cooperare. Odată intrat în vigoare, noul Acord îl va înlocui pe cel existent”, precizează Parlamentul.

Potrivit autorilor, noul Acord va consolida cooperarea bilaterală prin facilitarea asistenței în domeniul apărării, inclusiv prin programe comune de dezvoltare și modernizare a echipamentelor militare, proiecte de cercetare științifică și de dezvoltare a proceselor de achiziții în domeniul apărării.

„Noul cadru juridic va extinde cooperarea în domenii precum politica de apărare și planificarea strategică, controlul democratic asupra forțelor armate, industria de apărare, logistică, participarea la misiuni internaționale, instruire și exerciții militare, sprijin medical, managementul resurselor umane, tehnologii informaționale și de comunicații, apărare cibernetică, protecție împotriva armelor de distrugere în masă și comunicare strategică”, se arată în comunicat.

Inițiativa aparține Ministerului Apărării al R. Moldova.

Țara noastră are încheiate acorduri-cadru de cooperare în domeniul apărării cu 23 de state.