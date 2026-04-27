O rețea de agenți ai Rusiei, care pregătea asasinate și atentate teroriste în Ucraina și UE, a fost demascată. Din rețea făceau parte și cetățeni moldoveni

Oamenii legii din Ucraina, împreună cu colegii europeni, au demascat o rețea de agenți ai Federației Ruse care pregătea asasinate și atentate teroriste în Ucraina și în țările UE. Din rețea făceau parte cetățeni din mai multe state, inclusiv R. Moldova Ucraina, Rusia, Belarus, Georgia, Letonia și Grecia, potrivit unui comunicat al Poliției Naționale a Ucrainei.

Printre țintele potențiale pentru lichidare se aflau cetățeni ucraineni – jurnaliști, un militar al Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, precum și cetățeni străini care susțin Ucraina și se pronunță public împotriva politicii statului agresor.

„Printre alții, urma să fie vizat un activist public rus cu poziții de opoziție față de autoritățile statului agresor, precum și un cetățean lituanian – activist pro-ucrainean care critică public politica Federației Ruse”, precizează Poliția ucraineană.

Persoanele implicate desfășurau activități ilegale de supraveghere a persoanelor țintă, colectau informații despre locul aflării acestora, rutele de deplasare și contactele lor, după care planificau eliminarea lor fizică.

„Polițiștii ucraineni au documentat contacte directe ale unor membri ai rețelei cu reprezentanți ai serviciilor speciale ruse și cazuri de recrutare a cetățenilor ucraineni pentru îndeplinirea sarcinilor inamicului, inclusiv minori, persoane vulnerabile social și persoane strămutate intern — adică persoane mai ușor de manipulat. De asemenea, printre planurile ulterioare ale grupului se număra comiterea de noi infracțiuni cu caracter terorist, inclusiv acțiuni menite să submineze sprijinul militar acordat Ucrainei”, se arată în comunicat Poliției Naționale a Ucrainei

În prezent, 13 persoane au fost puse sub acuzare, dintre care 9 au fost reținute pe teritoriul țărilor UE, iar pentru alte 4 au fost emise mandate europene de arestare.