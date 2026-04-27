Iurie Gorea, în faţa instanţei pentru prima dată în dosarul în care e acuzat de corupere pasivă

Iurie Gorea, şeful suspendat al Biroului Vamal Centru, a apărut în faţa instanţei pentru prima dată în dosarul în care e acuzat de corupere pasivă. La mai bine de două luni după ce cauza a fost trimisă în judecată, astăzi, 27 aprilie, a avut loc şedinţa preliminară. Asta după ce un judecător a plecat din sistem, iar altul a refuzat să judece dosarul, invocând o incompatibilitate. Prezent la şedinţă, Gorea s-a declarat nevinovat, scrie TVR Moldova.

„O să vină timpul şi vom discuta atunci, care e problema acum? Unde, ce atâta grabă? Vedem mai departe cum vor evolua lucrurile. Eu vă spun că nu a fost flagrant. Nu a fost transmitere de bani, mită şi aşa mai departe”, a fost prima reacţie a lui Iurie Gorea, şeful suspendat al Biroului Vamal Centru, acuzat de corupere pasivă.

Procurorii au expediat dosarul lui în judecată în luna februarie. Iniţial, de această cauză trebuia să se ocupe magistrazul Nicolae Corcea, de la Judecătoria Chişinău, dar acesta şi-a dat demisia din cauza vetting-ului. Ulterior, dosarul a ajuns la judecătorul Gheorghe Ciobanu, care l-a refuzat, invocând un conflict de interese. În prezent, cauza e gestionată de magistrata Viorelia Grigoraș. La şedinţa preliminară apărarea a depus mai multe cereri şi a solicitat timp să studieze materialele din dosar. Astfel, următoarea şedinţă va avea loc peste o lună.

„Activând ca şef al Biroului Vamal Centru, a pretins, a primit şi acceptat sume de bani ce nu i se cuvin sub formă de mijloace băneşti, în mai multe tranşe, în mod continuu de la mijlocitori. Suma finală era constituită din 50 de dolari per metru cub de marfă importată prin Postul vamal Căuşeni. Suma de bani primită constituie o sumă în proporţii deosebit de mari. Potrivit actului de învinuire, suma e de 136 de mii de euro”, a subliniat Maria Mîndrescu, procurora de caz.



Iurie Gorea se declară nevinovat şi spune că banii ridicaţi în urma percheziţiilor de la domiciliul său ar reprezenta economiile familiei.

Reporteră: Câţi bani au fost găsiţi la dumneavoastră acasă, pentru că aţi cerut ca să fie audiată soţia dumneavoastră?

Gorea: 14.150 de euro.

Reporteră: De unde aţi avut aceşti bani?

Gorea: Este indicat în materialele cu declaraţiile mele. Banii familiei. De unde? Veţi vedea, eu ce trebuie să spun totul din familie. Dumneavoastră de unde aveţi bani acum în buzunar?



Acuzatorii susţin că au suficiente probe care ar demonstra vinovăţia inculpatului.

„Acesta nu a recunoscut vina în comiterea infracţiunii încriminate. În consecinţă, cauza penală urmează să fie examinată în procedură generală. Pe moment, nu are nicio măsură, ori măsura preventivă de eliberare provizorie sub control judiciar a expirat de drept în decembrie 2025”, a declarat Maria Mîndrescu, procurora de caz.

Iurie Gorea, șeful Biroului Vamal Centru, a fost reținuit pe 21 mai, fiind vizat într-o cauză penală de „corupere pasivă, comisă în circumstanțe agravante”. Iurie Golea a fost reținut împreună cu un broker vamal. Potrivit datelor preliminare ale anchetei, Iurie Gorea și brokerul, împreună cu alte persoane, ar fi primit „în mai multe tranșe” suma de „peste 40 de mii de dolari, bani care erau destinați pentru facilitarea trecerii mărfurilor peste frontiera vamală a R. Moldova la importul de mărfuri în țară destinate segmentului transnistrean, dar și pentru omiterea depistării multiplelor încălcări de legislație”.

Ziarul de Gardă a scris despre Iurie Gorea în 2019, atunci când acesta lupta pentru fotoliul de șef al Serviciului Vamal, cursă pe care n-a reușit să o câștige. Pe atunci, acesta figura drept administrator și fondator la mai multe companii, inclusiv de brokeraj, fiind și unul dintre cofondatorii acceleratorului de inovații și antreprenoriat „Dreamups”. Unul dintre partenerii lui Gorea în acel proiect era fostul viceprim-ministru Andrei Spînu. Întrebat de ZdG despre legăturile sale cu Spînu, Gorea spunea atunci că se văd rar și că nu merg împreună la „zile de naștere, la sărbători”.

Înainte să fie reținut, pe rețelele de socializare, Iurie Gorea distribuia frecvent postări ale lui Andrei Spînu. Soția funcționarului cercetat penal, Nadejda Gorea, fondatoarea Publicației Periodice Revista „Design, Arhitectură și Stil” (DAS), dar și a altor afaceri, apare în fotografii alături de Andrei Spînu la evenimente publice.

Contactat de ZdG, Andrei Spînu a admis că îl cunoaște pe Gorea „de mult timp” și că cei doi sunt cumetri. Întrebat dacă a contribuit în vreun fel la numirea lui Gorea în funcția de conducere din cadrul SV, acesta a mărturisit că „a fost o recomandare demult, vreo doi ani în urmă, către șeful de atunci al Serviciului Vamal, Igor Talmazan, dacă nu mă greșesc”.