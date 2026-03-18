Dosarul „Kuliok”, reluat la CSJ cu audierea martorilor apărării, dar fără inculpatul Igor Dodon: foști deputați socialiști și un ex-consilier prezidențial au depus mărturii în instanță

La Curtea Supremă de Justiție (CSJ) s-a reluat, după o pauză de aproape trei săptămâni, examinarea probelor în dosarul „Kuliok”, în care este inculpat fostul președinte al R. Moldova, actualul deputat socialist Igor Dodon. În ședințele de judecată din 17 și 18 martie, desfășurate în lipsa inculpatului, au fost audiați mai mulți martori ai apărării, printre care Maxim Lebedinschi, fost consilier în domeniul juridic și relații instituționale în perioada mandatului prezidențial al lui Dodon, precum și foștii deputați socialiști Alexandru Jolnaci și Ghenadi Mitriuc.

Când ar putea depune mărturie primarul Ion Ceban

La începutul ședinței de judecată din 17 martie, președinta completului de judecată, Stella Bleşceaga, a anunțat că instanța a primit cereri din partea avocatei primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, precum și a fostului deputat al blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Gaik Vartanean, prin care aceștia au anunțat că nu se pot prezenta la ședință pentru a fi audiați în calitate de martori ai apărării.

„Au parvenit cereri din partea avocatei în interesele lui Ion Ceban. Acesta astăzi nu se poate prezenta (la ședință, n.r.) și este disponibil pentru data de 27 martie, ora 14:00. Același avocat, în interesele lui Gaik Vartanean, a anunțat că nu se poate prezenta. Va fi prezent în ședința din 23 martie, ora 09:30”, a precizat Stella Bleşceaga.

Petru Iarmaliuc, unul dintre procurorii de caz, a venit și el cu o cerere: „Solicit să fie anexată la materiale corespondența cu doamna avocată Cristina Filat în interesele martorului Radu Adrian (martor al acuzării, n.r.). (…) La ședința precedentă noi am stabilit că urmează să audiem suplimentar martorul (…).”

Maxim Lebedinschi a declarat în fața judecătorilor CSJ că era apropiat de Igor Dodon și a auzit discuțiile în care fostul vicepreședinte al Partidului Democrat, Serghei Iaralov, unul dintre acoliții lui Vladimir Plahotniuc, l-ar fi amenințat pe liderul PSRM în iunie 2019, în contextul în care nu se reușea constituirea unei majorități parlamentare. Lebedinschi a mai spus că el și colegii săi erau urmăriți de SIS, CNA și Poliție, însă a refuzat să ofere detalii presei. Ulterior, au fost audiați și Ghenadi Mitriuc, Mihail Paciu și Oleg Cuciuc, foști și actuali membri ai PSRM. De cealaltă parte, procurorul de caz a declarat că apărarea nu are dovezi pentru a-și susține poziția și consideră că afirmațiile membrilor PSRM nu ar avea nicio relevanță.

„Un detaliu sau o probă indirectă din partea martorului Lebedinschi Maxim constă în aceea că Igor Dodon i-a comunicat în data de 7 iunie că merge să se întâlnească cu cei de la PDM. Alte declarații pertinente și concludente acuzarea nu constată, ba mai mult, chiar și în ședința de judecată martorii se contrariază”, a menționat procurorul Petru Iarmaliuc, citat de TV8.md.

În ședința de judecată din 18 martie, primul martor audiat a fost ex-deputatul socialist Alexandru Jolnaci. Ulterior, au depus mărturii în instanță președintele Organizației Teritoriale a PSRM din raionul Fălești, Oleg Savva, și liderul Organizației Teritoriale a PSRM din Glodeni, Alexandr Minizianov. Aceștia au relatat despre evenimentele din 2019 și despre discuțiile privind formarea coaliției PDM–PSRM.

Următoarele ședințe de judecată din acest dosar sunt programate săptămâna viitoare, practic zilnic, pe 23, 24, 25 și 27 martie.

Dosarul „Kuliok”, reluat de la zero în noiembrie 2025

Dosarul „Kuliok”, în care este învinuit fostul președinte al R. Moldova și actualul deputat Igor Dodon, a fost reluat de la zero la începutul lunii noiembrie 2025 din cauza înlocuirii unui judecător.

Până în iunie 2025, dosarul a fost examinat de Ghenadie Eremciuc, Ion Malanciuc şi Stella Bleşceaga, preşedinta completului. Ulterior, Ion Malanciuc a fost desemnat în funcția de judecător la Curtea Constituțională pe un termen de 6 ani, ședințele de judecată fiind puse pe pauză.

Ulterior, judecătorul Ion Malanciuc a fost înlocuit cu magistratul Vladislav Gribincea. Pe 25 noiembrie 2025, la CSJ s-a desfășurat prima ședință în dosarul „Kuliok” în componența nouă a completului de judecată.

Urmărirea penală în dosarul denumit generic „Kuliok” a fost reluată pe 18 mai 2022, la o zi după ce Curtea de Apel Chișinău a casat integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sectorul Ciocana, privind menținerea ordonanței de neîncepere a urmăririi penale împotriva fostului președinte al R. Moldova care a fost emisă anterior.

Dosarul are la bază o secvență video de la întâlnirea dintre Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov din iunie 2019, în care se observă cum liderul PDM îi dă lui Dodon o pungă neagră în care se presupune că ar fi fost bani. În acea înregistrare, Igor Dodon îi spune lui Plahotniuc să nu „umble cu kulioacele” și să-i transmită punga lui Cornel (se presupune că e vorba despre Corneliu Furculiță, n.r.), pentru că acesta urma să achite anumite salarii. Plahotniuc i-a zis atunci lui Iaralov să-i „dea banii lui Costea” (se presupune că e vorba despre Constantin Botnari, n.r.) ca „să-i transmită lui Cornel”.

Conform informațiilor oferite de procurorii ce instrumentează acest dosar penal, Petru Iarmaliuc și Vitalie Codreanu, Igor Dodon ar fi primit aproximativ 800 de mii de dolari, bani care ar fost utilizați pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a PSRM.