Parlamentul R. Moldova și Parlamentul European au semnat Memorandumul de Înțelegere reînnoit

Parlamentul R. Moldova și Parlamentul European au semnat miercuri, 18 martie, la Bruxelles, Memorandumul de Înțelegere reînnoit. Documentul a fost semnat de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Potrivit unui comunicat de presă, Memorandumul de Înțelegere reînnoit, care intră în vigoare de astăzi, are drept obiectiv apropierea Parlamentului R. Moldova de standardele Uniunii Europene. Acesta prevede „consolidarea capacităților instituționale și sprijinirea eforturilor de reformă, contribuind la eficientizarea activității legislative și administrative”.

Astfel, în fiecare toamnă, cele două instituții vor elabora și agrea în comun un plan de activități pentru anul următor. Activitățile de sprijin vor include vizite de studiu și schimburi de bune practici între parlamentari, programe de instruire și dezvoltare profesională pentru personalul parlamentar, facilitarea dialogului dintre fracțiunile parlamentare, precum și consolidarea capacităților comisiilor parlamentare.

Totodată, vor fi promovate inițiative menite să întărească rolul tinerilor parlamentari și al femeilor parlamentare în procesul decizional, alături de organizarea de conferințe, seminare și mese rotunde parlamentare, atât în R. Moldova, cât și la unul dintre sediile Parlamentului European.

„Am mai făcut un pas important pe drumul nostru european. Noul memorandum, care intră astăzi în vigoare, va apropia și mai mult Parlamentul Republicii Moldova de standardele Uniunii Europene, prin consolidarea capacității instituționale și sprijinirea eforturilor noastre de reformă. Este un parteneriat care ne ajută să devenim mai buni, mai eficienți și mai pregătiți pentru statutul de stat membru. Avem alături parteneri de încredere și, împreună, construim, pas cu pas, viitorul european al Moldovei”, a menționat președintele Parlamentului, Igor Grosu.

Memorandumul anterior de Înțelegere privind un Cadru Comun pentru Sprijinul Democrației Parlamentare a fost semnat la 29 noiembrie 2021 de fostul președinte al Parlamentului European, David Sassoli, și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Documentul a expirat odată cu încheierea legislaturii precedente a Parlamentului R. Moldova.