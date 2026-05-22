„R. Moldova are nevoie de tineri care cred în ea”. Alexandru Munteanu s-a văzut cu Satoshi, după performanța de la Eurovision
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut vineri, 22 mai, o întrevedere cu Vlad Sabajuc, cunoscut drept Satoshi, care ne-a reprezentat țara la Eurovision Song Context 2026, dar și cu regizorul Roman Burlaca. Premierul a numit „extraordinar” parcursul interpretului la concursul muzical, după ce acesta a ocupat locul 8 în finală.
„Prin „Viva, Moldova!”, a reușit să unească oameni de acasă și din diasporă și să transmită Europei o imagine sinceră, curajoasă și plină de energie a Republicii Moldova. A demonstrat că talentul, munca și autenticitatea pot face vocea unei țări să fie auzită de milioane de oameni.
Republica Moldova are nevoie de tineri care cred în ea, o reprezintă cu demnitate și inspiră o nouă generație să viseze mai mult și să aibă încredere în propriile forțe.
Vlad, suntem mândri de tine!”, a scris premierul pe rețelele de socializare.
Satoshi s-a clasat pe locul 8 în finala Eurovision Song Contest 2026, desfășurată la Viena, după ce a reprezentat R. Moldova cu piesa „Viva, Moldova!”. Artistul a cântat al 16-lea și a concurat alături de reprezentanții altor 24 de țări pentru trofeul Eurovision 2026. Rezultatul final – 226 de puncte a fost stabilit în baza votului publicului și al juriilor naționale.
Reprezentanta Bulgariei a fost desemnată câștigătoarea în urma punctajului cumulat oferit de juriile naționale și de telespectatori.