„R. Moldova are nevoie de tineri care cred în ea”. Alexandru Munteanu s-a văzut cu Satoshi, după performanța de la Eurovision

Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut vineri, 22 mai, o întrevedere cu Vlad Sabajuc, cunoscut drept Satoshi, care ne-a reprezentat țara la Eurovision Song Context 2026, dar și cu regizorul Roman Burlaca. Premierul a numit „extraordinar” parcursul interpretului la concursul muzical, după ce acesta a ocupat locul 8 în finală.

„Prin „Viva, Moldova!”, a reușit să unească oameni de acasă și din diasporă și să transmită Europei o imagine sinceră, curajoasă și plină de energie a Republicii Moldova. A demonstrat că talentul, munca și autenticitatea pot face vocea unei țări să fie auzită de milioane de oameni.

Republica Moldova are nevoie de tineri care cred în ea, o reprezintă cu demnitate și inspiră o nouă generație să viseze mai mult și să aibă încredere în propriile forțe.

Vlad, suntem mândri de tine!”, a scris premierul pe rețelele de socializare.