R. Moldova a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil de la aeroportul Chișinău

R. Moldova poartă discuții continue cu Bulgaria și România, inclusiv cu compania Rompetrol, pentru a asigura necesarul de benzină, motorină și kerosen pentru aeronavele ce efectuează curse de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinau. Totodată, Consiliul pentru Examinarea Investițiilor de Importanță pentru Securitatea Statului (CEIISS) a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroport, pentru ca statul să preia infrastructura și resursele companiei.

Ministerul Energiei, Dorin Junghietu, a venit vineri, 7 noiembrie, cu unele clarificări despre sancțiunile internaționale impuse companiei ruse Lukoil și cum R. Moldova gestionează situația.

Potrivit informaților, compania rusă Lukoil, începând cu 21 noiembrie 2025, va fi în incapacitate de funcționare, respectiv, de furnizare și asigurare cu benzină, motorină și kerosen, drept consecință a sancțiunilor impuse în octombrie de Statele Unite și a blocării conturilor și activelor companiei, precum și a refuzului Trezoreriei SUA de a permite vânzarea către compania Gunvor.

Conform ministrului, în R. Moldova, Lukoil deține o serie de benzinării, asigură cu resurse piața petrolieră și este deținătorul cu drept de proprietate privată a depozitului, furnizării și încărcării avioanelor – singurul depozit din Aeroport.

„Ce acțiuni întreprinde statul pentru ca cetățenii să continue să călătorească, avioanele să nu aibă întreruperi de zboruri și piața de resurse petroliere să fie asigurată: CEIISS a luat decizia de a refuza oferta Lukoil prin care să-și înstrăineze activele și să vândă infrastructura din Aeroport către altă companie, pe motiv că acea companie nu poate fi acceptată de statul Republica Moldova pe dimensiunea securității naționale.

Consiliul a înaintat o ofertă de achiziționare a depozitului Lukoil din Aeroport, pentru ca statul să preia infrastructura și resursele companiei. Data-limită pentru această ofertă este 17 noiembrie, având în vedere că de la 21 noiembrie Lukoil va fi în incapacitate de funcționare.

Moldova se aliniază sancțiunilor americane. Totodată, precum au făcut și alte țări din UE, am solicitat o derogare temporară de la SUA de operare a companiei sub sancțiuni până rezolvăm problema, așa încât aprovizionarea cu resurse petroliere a Republicii Moldova să nu fie perturbată, iar viața oamenilor de zi cu zi să nu fie afectată.

În același timp, purtăm discuții continue cu Bulgaria și România, inclusiv cu Rompetrol, pentru a asigura necesarul de benzină, motorină și kerosen. Asigurăm cetățenii că toate deciziile luate de Guvern și CEIISS se fac pentru protejarea interesului național, dar și a securității Republicii Moldova”, a scris Junghietu.

„Totodată, precum au făcut și alte țări din UE, Guvernul a solicitat o derogare temporară de la SUA de operare a companiei sub sancțiuni până rezolvăm problema, așa încât aprovizionarea cu resurse petroliere a R. Moldova să nu fie perturbată, iar viața oamenilor de zi cu zi să nu fie afectată”, a mai adăugat Ministerul.

Pe 22 octombrie, SUA a impus noi sancțiuni companiilor petroliere ruse ca urmare a lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, anunță printr-un comunicat Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Astfel, sancțiunile vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil. Astfel, Toate filialele deținute în proporție de 50% sau mai mult, direct sau indirect, de Rosneft și Lukoil sunt blocate în temeiul EO 14024.

„Noile sancțiuni sporesc presiunea asupra sectorului energetic al Rusiei și degradează capacitatea Kremlinului de a strânge venituri pentru mașina sa de război și de a sprijini economia sa slăbită. Statele Unite vor continua să pledeze pentru o soluționare pașnică a războiului, iar o pace permanentă depinde în întregime de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință”, se arat în comunicat.

După ce SUA au impus sancțiuni, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat că „analizează”, împreună cu alte autorități de stat responsabile, „modalitatea de aplicare și efectele sancțiunilor impuse, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței produselor petroliere din R. Moldova”.

Totodată, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că „avem un grup de lucru care monitorizează situația. Lukoil este important pentru economia noastră, trebuie să monitorizăm situația prin trei aspecte. Când vom lua decizii, vom informa. Toți trebuie să ne aliniem sancțiunilor dar pe parcurs vom lua decizii. Acum totul este sub control”.