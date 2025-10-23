SUA sancționează companiile petroliere rusești Rosneft și Lukoil și solicită Moscovei să accepte imediat un armistițiu

SUA au impus miercuri, 22 octombrie, noi sancțiuni companiilor petroliere ruse ca urmare a lipsei unui angajament serios al Rusiei față de un acord de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina, anunță printr-un comunicat Biroul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA.

Astfel, sancțiunile vizează cele mai mari două companii petroliere din Rusia, Rosneft și Lukoil. Potrivit OFAC, Rosneft este o companie energetică, specializată în explorarea, extracția, producția, rafinarea, transportul și vânzarea de petrol, gaze naturale și produse petroliere. Lukoil se ocupă de explorarea, producția, rafinarea, comercializarea și distribuția de petrol și gaze în Rusia și la nivel internațional.

Rosneft și Lukoil sunt desemnate în temeiul EO 14024 pentru operarea sau faptul că au operat în sectorul energetic al economiei Federației Ruse.

De asemenea, OFAC sancționează și o serie de filiale Rosneft și Lukoil cu sediul în Rusia. Toate filialele deținute în proporție de 50% sau mai mult, direct sau indirect, de Rosneft și Lukoil sunt blocate în temeiul EO 14024.

Conform OFAC, toate proprietățile și interesele asupra companiilor sunt blocate, iar care se află în Statele Unite sau în posesia persoanelor americane, de asemenea, sunt blocate și trebuie raportate către OFAC.

Încălcările sancțiunilor SUA pot duce la impunerea de sancțiuni civile sau penale persoanelor din SUA și străine. Totodată, instituțiile financiare și alte persoane pot risca să fie expuse la sancțiuni pentru implicarea în anumite tranzacții sau activități cu persoane desemnate sau blocate în alt mod.

„Noile sancțiuni sporesc presiunea asupra sectorului energetic al Rusiei și degradează capacitatea Kremlinului de a strânge venituri pentru mașina sa de război și de a sprijini economia sa slăbită. Statele Unite vor continua să pledeze pentru o soluționare pașnică a războiului, iar o pace permanentă depinde în întregime de disponibilitatea Rusiei de a negocia cu bună-credință”, se arat în comunicat.

În declarațiile făcute în Biroul Oval, Trump a explicat că „a simțit că era momentul” pentru sancțiuni, menționând că „a așteptat mult timp” pentru a le impune. Totuși, președintele SUA a spus că speră „să nu dureze mult”, deoarece războiul se va termina.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a menționat că „acum este momentul să oprim masacrele și să se acorde un armistițiu imediat”.

„Având în vedere refuzul președintelui Putin de a pune capăt acestui război fără sens, Trezoreria sancționează cele mai mari două companii petroliere din Rusia care finanțează mașina de război a Kremlinului. Îi încurajăm pe aliații noștri să ni se alăture și să adere la aceste sancțiuni.”

Ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishyna, a lăudat anunțul de miercuri, despre care a spus că „vine după numeroase încercări de a oferi Rusiei șansa de a începe negocieri reale pentru a pune capăt războiului”.

După luni de stagnare diplomatică, Putin și Trump au discutat săptămâna trecută și au anunțat în mod neașteptat că vor organiza în curând un summit în Ungaria.

Însă, în urma unei convorbiri telefonice de pe 20 octombrie între cei doi, Casa Albă a declarat a doua zi că Trump nu are de gând să se întâlnească cu Putin „în viitorul imediat”. Trump a spus că nu dorește o întâlnire irosită – lucru pe care Kremlinul a spus că Putin vrea, de asemenea, să-l evite.

Anunțul a venit la câteva ore după ce Rusia a lansat un atac aerian la scară largă asupra Ucrainei, inclusiv asupra Kievului.