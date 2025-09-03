Putin spune că este gata să se întâlnească cu președintele ucrainean: „Dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova”

Dictatorul rus Vladimir Putin a declarat că este dispus să se întâlnească cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova. Într-o declarație făcută la Beijing, Putin a spus că președintele american Donald Trump i-a cerut să poarte discuții cu liderul de la Kiev, notează CNN.

„Donald m-a întrebat dacă este posibil să organizăm o astfel de întâlnire. I-am răspuns că da, este posibil. În cele din urmă, dacă Zelenski este pregătit, să vină la Moscova. O astfel de întâlnire va avea loc”, a declarat Putin.

Recent, dictatorul rus a spus că „nu a exclus niciodată” întâlnirea cu Zelenski, dar se întreabă dacă o astfel de întrevedere are „vreun sens”.

Propunerea lui Putin ar urma să nu fie acceptată Kiev. De la începutul războiului provocat de Rusia în Ucraina, în 2022, autoritățile ucrainene au spus că au dejucat mai multe tentative rusești de asasinare a președintelui ucrainean.

Săptămâna aceasta, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că a discutat despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, în cadrul unor discuții purtate în China, și cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la telefon. Totuși, acesta a subliniat că părțile „nu sunt încă pregătite” pentru o întâlnire la nivel înalt, potrivit Reuters.

„Turcia este în favoarea „ridicării treptate a nivelului negocierilor” pentru a transforma speranțele de pace în rezultate concrete”, a afirmat președintele turc.

Erdogan a adăugat că orice inițiativă va trebui în cele din urmă să fie gestionată la nivel de lideri, deși condițiile nu sunt încă îndeplinite.

Pe 18 august, președintele Ucrainei, împreună cu mai mulți lideri europeni, s-au întâlnit la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a discuta o soluție pașnică la războiul Rusiei împotriva Ucrainei. Unul dintre rezultatele acestei întâlniri a fost sprijinul politic din partea participanților pentru organizarea unui summit între liderii Ucrainei, SUA și Rusia.