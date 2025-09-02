Erdogan spune că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire față în față pe tema războiului

Președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a declarat că a discutat despre modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina cu Vladimir Putin, președintele Rusiei, în cadrul unor discuții purtate în China, și cu Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, la telefon. Totuși, acesta spune că părțile „nu sunt încă pregătite” pentru o întâlnire la nivel înalt, potrivit Reuters.

În drumul de întoarcere din China, unde s-a întâlnit cu Vladimir Putin, Erdogan a declarat pentru presa de la bordul avionului său că l-a sunat pe Zelenski. El a mai afirmat că discuțiile din ultimele luni dintre oficialii ruși și ucraineni la Istanbul au arătat că calea către pace rămâne deschisă.

„Turcia este în favoarea „ridicării treptate a nivelului negocierilor” pentru a transforma speranțele de pace în rezultate concrete”, a afirmat președintele turc.

Erdogan a adăugat că orice inițiativă va trebui în cele din urmă să fie gestionată la nivel de lideri, deși condițiile nu sunt încă îndeplinite.

Turcia, membră a NATO, a menținut canalele de comunicare deschise atât cu Moscova, cât și cu Kievul de la invazia Rusiei din 2022 și a încercat să medieze între cele două părți.