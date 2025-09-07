Protestele din Serbia continuă: Poliția folosește gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii

Poliția sârbă a folosit vineri, 5 septembrie, gaze lacrimogene și grenade asomare în campusul universitar din Novi Sad pentru a dispersa protestatarii care cereau alegeri anticipate, sperând că îl vor înlătura pe președintele Aleksandar Vucic și Partidul Progresist Sârb (SNS), aflat la guvernare, scrie CNN.

Vineri seara, 5 septembrie, mii de persoane s-au adunat în campusul universității de stat. Aceștia au ținut pancarte pe care scria „Nu vrem blocade, vrem alegeri” și „Studenții au o singură cerere urgentă: Convocați alegeri”.

Mulțimea a strigat „Vucic, pleacă”.

Protestatarii s-au luptat cu poliția în fața facultății de filosofie și au aruncat rachete de semnalizare, în timp ce poliția a folosit gaze lacrimogene și grenade asomare pentru a îndepărta mulțimea.

Luni de proteste în toată Serbia, inclusiv blocade ale universităților de stat, declanșate de moartea a 16 persoane ucise în noiembrie anul trecut, când acoperișul unei gări renovate s-a prăbușit, l-au zguduit pe Vucic și partidul său, SNS.

Protestele au fost în principal pașnice până pe 13 august, când zeci de polițiști și civili au fost răniți în ciocniri. Protestatarii au dat vina pe corupție pentru dezastrul de la gara din Novi Sad și cer alegeri anticipate în speranța de a-l înlătura pe Vucic și partidul său.

Studenții, grupurile de opoziție și organizațiile anticorupție l-au acuzat pe Vucic și aliații săi de legături cu crima organizată, de folosirea violenței împotriva rivalilor politici și de suprimarea libertăților presei – acuzații pe care le neagă.