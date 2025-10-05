Proteste în Georgia: Prim-ministrul Kobahidze îi acuză pe protestatari că au încercat să răstoarne guvernul și acuză UE de amestec

Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, i-a acuzat duminică, 5 octombrie, pe protestatarii care au încercat să forțeze intrarea în palatul prezidențial că au încercat să răstoarne guvernul și a acuzat totodată Uniunea Europeană de amestec în politica țării, relatează Reuters, citat de Agerpres.

Potrivit lui Kobahidze, până la 7000 de persoane au participat la miting, dar „încercarea lor de a răsturna ordinea constituțională” a eșuat în ciuda a ceea ce el a numit a fi sprijin din partea UE.

„Au trecut la acțiune, au început tentativa de răsturnare, aceasta a eșuat și pe urmă au început să se distanțeze de ea”, a spus prim-ministrul, citat de agenția de presă georgiană Interpress.

„Nimeni nu va scăpa de răspundere. Aceasta include răspunderea politică”, a subliniat el, acuzându-l pe ambasadorul UE Pawel Herczynski de amestec în politica georgiană și îndemnându-l să condamne protestele.

„Știți că anumite persoane din străinătate și-au exprimat chiar sprijinul direct pentru toate acestea, pentru anunțata tentativă de răsturnare a ordinii constituționale”, a spus Kobahidze.

„În acest context, ambasadorul Uniunii Europene în Georgia poartă o responsabilitate specială. Ar trebui să iasă, să se distanțeze și să condamne ferm tot ceea ce se întâmplă pe străzile din Tbilisi”, a mai adăugat prim-ministrul Georgiei.

Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, 4 octombrie, în timp ce opoziția a organizat o demonstrație amplă în ziua alegerilor municipale, transmite Reuters.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul georgian.