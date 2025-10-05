Proteste în Georgia: Prim-ministrul Kobahidze îi acuză pe protestatari că au încercat să răstoarne guvernul și acuză UE de amestec
Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, i-a acuzat duminică, 5 octombrie, pe protestatarii care au încercat să forțeze intrarea în palatul prezidențial că au încercat să răstoarne guvernul și a acuzat totodată Uniunea Europeană de amestec în politica țării, relatează Reuters, citat de Agerpres.
Potrivit lui Kobahidze, până la 7000 de persoane au participat la miting, dar „încercarea lor de a răsturna ordinea constituțională” a eșuat în ciuda a ceea ce el a numit a fi sprijin din partea UE.
„Au trecut la acțiune, au început tentativa de răsturnare, aceasta a eșuat și pe urmă au început să se distanțeze de ea”, a spus prim-ministrul, citat de agenția de presă georgiană Interpress.
„Nimeni nu va scăpa de răspundere. Aceasta include răspunderea politică”, a subliniat el, acuzându-l pe ambasadorul UE Pawel Herczynski de amestec în politica georgiană și îndemnându-l să condamne protestele.
„Știți că anumite persoane din străinătate și-au exprimat chiar sprijinul direct pentru toate acestea, pentru anunțata tentativă de răsturnare a ordinii constituționale”, a spus Kobahidze.
„În acest context, ambasadorul Uniunii Europene în Georgia poartă o responsabilitate specială. Ar trebui să iasă, să se distanțeze și să condamne ferm tot ceea ce se întâmplă pe străzile din Tbilisi”, a mai adăugat prim-ministrul Georgiei.
Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale. Protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial din Tbilisi – Ziarul de Gardă
Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, 4 octombrie, în timp ce opoziția a organizat o demonstrație amplă în ziua alegerilor municipale, transmite Reuters.
Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul georgian.
„Gândurile mele sunt alături de poporul Georgiei, care luptă pentru libertate și pentru viitorul său european. Democrația nu poate fi redusă la tăcere. Moldova este alături de voi”, a scris pe rețeaua X, președinta Maia Sandu.