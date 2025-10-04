Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale. Protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial din Tbilisi

Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în timp ce opoziția a organizat o demonstrație amplă în ziua alegerilor municipale, transmite Reuters.

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul georgian.

Partidul de guvernământ „Visul Georgian” (GD) a declarat că a obținut victoria în fiecare municipalitate din această țară caucaziană de sud, cu o populație de 3,7 milioane de locuitori, în alegerile boicotate de cele două cele mai mari blocuri ale opoziției.

Cu puțin timp înainte de închiderea secțiilor de votare, un grup de manifestanți a încercat să pătrundă în palatul prezidențial din capitala Tbilisi, a relatat un martor Reuters, după ce liderii opoziției au făcut apel la o „revoluție pașnică” împotriva GD, pe care îl acuză că este pro-rus și autoritar.

Opoziția pro-occidentală a Georgiei organizează proteste din octombrie anul trecut, când GD a câștigat alegerile parlamentare despre care criticii spun că au fost frauduloase. Partidul a respins acuzațiile de falsificare a voturilor, mai notează sursa citată.

Davit Mzhavanadze, care a participat la demonstrație, a spus că protestele fac parte din „o criză profundă, creată în totalitate de guvernul nostru pro-rus și autoritar”.

„Cred că acest protest va continua până când guvernul nostru va răspunde corespunzător acestor cereri”, a adăugat el.

Un grup mai mic de manifestanți a mărșăluit spre palatul prezidențial și a fost respins de poliție după ce a încercat să pătrundă în clădire.

Unii dintre ei au baricadat apoi o stradă din apropiere, aprinzând focuri și confruntându-se cu forțele antirevoltă.

Partidul „Visul Georgian”, despre care se crede pe scară largă că este controlat de fondatorul său, Bidzina Ivanișvili – cel mai bogat om din țară și fost prim-ministru – neagă că ar fi pro-Moscova. Acesta susține că dorește aderarea la UE, dar și menținerea păcii cu Rusia, uriașul său vecin din nord.

Țara din Caucaz se află în criză de când partidul de guvernământ „Visul Georgian” a revendicat victoria în alegerile parlamentare de anul trecut, pe care opoziția pro-Uniunea Europeană le consideră fraudate. De atunci, guvernul a suspendat negocierile privind aderarea la UE.

My thoughts are with the people of Georgia, who stand for freedom and their European future.



Democracy cannot be silenced. Moldova is by your side. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 4, 2025