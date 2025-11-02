Proprietarul unui hotel din Turcia și alte 10 persoane au fost condamnați la închisoare pe viață pentru incendiul în care au murit 78 de persoane

O instanță din Turcia a condamnat vineri, 31 octombrie, proprietarul unui hotel dintr-o stațiune de schi și alte 10 persoane la închisoare pe viață pentru neglijență gravă în legătură cu incendiul mortal care a cuprins proprietatea în ianuarie 2025, a relatat agenția de stat Anadolu, potrivit CNN.

În incendiul produs la hotelul Grand Kartal cu 12 etaje din stațiunea de schi Kartalkaya din provincia Bolu pe 21 ianuarie, în timpul vacanței școlare de iarnă, au murit 78 de persoane și alte 133 au fost rănite. Printre victime s-au numărat în total 34 de copii aflați în vacanțe cu familia.

Instanța l-a condamnat pe proprietarul hotelului Halit Ergul, împreună cu soția sa, cele două fiice ale sale, directorii hotelului, un viceprimar și un adjunct al șefului pompierilor pentru neglijență cu „probabilă intenție de a ucide”. Fiecare dintre ei a fost condamnat la închisoare pe viață pentru moartea copiilor și a primit încă 25 de ani de închisoare pentru celelalte 44 de victime.

Inculpații, care au respins responsabilitatea pentru decese, urmau să facă apel la decizie. Sala de judecată a izbucnit în aplauze după citirea verdictelor, familiile salutând sentința, a relatat canalul de știri Haberturk.

Dezastrul i-a forțat pe oaspeții și personalul hotelului îngroziți să sară de la ferestre sau să legene cearșafuri pentru a ieși din camerele învăluite în fum și flăcări. Incidentul a trimis unde de șoc în toată Turcia, declanșând apeluri pe scară largă la răspundere pentru neglijență și încălcări ale normelor de siguranță.

Membrii familiilor și prietenii victimelor au organizat demonstrații în fața tribunalului în timpul fiecărei audieri, ținând postere cu cei dragi și cerând dreptate.

Conform rechizitoriului, incendiul a izbucnit la ora 03:17 dimineața, când o scânteie de la un grătar electric a aprins un coș de gunoi și a rupt un furtun de gaz petrolier lichefiat, declanșând incendiul. Personalul a observat flăcările șapte minute mai târziu, dar în două minute, incendiul se răspândise fără control. Aerul provenit de la o ușă deschisă a accelerat flăcările, care au cuprins rapid tavanul din lemn.

Măsurile de siguranță precare – inclusiv lipsa extracției fumului, alarme defecte, instruirea inadecvată a personalului și lipsa sistemelor de sprinklere – au permis ca fumurile să umple etajele superioare. Scările și puțurile lifturilor acționau ca niște coșuri de fum, iar absența iluminatului de urgență, a semnalizării și a ieșirilor alternative a împiedicat evacuarea în siguranță a celor 238 de oaspeți ai hotelului, se arată în actul de acuzare.

