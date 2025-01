Incendiu la un hotel din Turcia: 66 de morți și 51 de răniți. Maia Sandu transmite condoleanțe poporului turc

Şaizeci şi şase de persoane au murit, iar alte 51 au fost rănite în incendiul unui hotel, în noaptea de luni spre marţi, într-o staţiune de schi, în centrul Turciei, scrie BBC. Deocamdată nu există informații despre cetățeni ai R.Moldova afectați de incendiu, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de solidaritate și condoleanțe poporului turc.

Incendiul a izbucnit în noaptea de 21 ianuarie într-un hotel cu 12 etaje din lemn, situat în stațiunea de schi „Kartalkaya” din Bolu. În clădire se aflau peste 230 de oaspeți și angajați ai hotelului. Inițial s-a raportat despre 10 decese și 32 de răniți.

Our thoughts are with the victims and their families after the tragic fire at Kartalkaya ski resort.



Moldova and its people stand with Türkiye during this difficult time. We offer our heartfelt condolences, President @RTErdogan.