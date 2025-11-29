Peste 780 de mii de gospodării au solicitat compensații la energie. Pe 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare pentru noiembrie

Peste 780 de mii de de gospodării s-au înregistrat pentru a beneficia de compensații la energie. Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile pentru luna noiembrie.

Conform Ministerului Muncii, până în acest moment, aproximativ 780 de mii de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste peste 409 de mii cu suportul registratorilor.

Începând cu ziua de sâmbătă, 29 noiembrie, toate cererile vor trece printr-un „proces detaliat de analiză”. Informațiile declarate vor fi comparate cu date din 11 surse informaționale și baze de date, pentru a asigura „corectitudinea și acuratețea procesării”.

„Pentru gospodăriile eligibile, valoarea compensației va fi calculată individual, astfel încât să reflecte cât mai corect situația fiecărei familii”, notează Ministerul.

În ultimii trei ani, Guvernul a oferit sprijin în perioada rece a anului, cu un buget total pentru compensații de peste 10 miliarde de lei. La fel ca anul precedent, fiecare gospodărie eligibilă va primi compensații în formă monetară.